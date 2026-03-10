Team Radio Lawson vs Perez: rivalità e scintille al GP d’Australia

Team Radio Lawson vs Perez: la rivalità infiamma il GP d’Australia

Il team radio tra Lawson e Perez ha infiammato il Gran Premio d’Australia, dimostrando che la rivalità tra i due piloti è tutt’altro che archiviata. Anche a due anni dal famoso duello per il sedile Red Bull, i due si sono scambiati manovre aggressive per la 16ª posizione ad Albert Park. Tra sorpassi al limite e battute al vetriolo via radio, il duello ha catturato l’attenzione di media e appassionati. Questo episodio conferma quanto il loro scontro sia ancora vivo e intenso.

Team Radio Lawson vs Perez: scintille in pista per la P16

Il team radio Lawson contro Perez ha catturato l’attenzione di tifosi e media durante la battaglia per la 16ª posizione. A curva 3, Perez ha costretto Lawson ad allargare, rischiando quasi un contatto tra le monoposto. Lawson, visibilmente irritato, ha commentato via team radio: “Quel tipo fa f*** schifo”. Perez, invece, ha reagito con ironia dalla propria radio: “Eh? Cos’è successo a questo ragazzo?”

Il duello è proseguito con sorpassi aggressivi e contatti ruota a ruota. Lawson è riuscito a superare Perez solo più tardi a curva 11, ma non senza essere stato costretto sull’erba durante il tentativo. L’intensità della battaglia ha mostrato che, nonostante la posizione lontana dai vertici, la rivalità tra i due piloti resta accesa e visibile in pista.

Due anni dopo, Lawson e Perez ancora protagonisti

La tensione tra Lawson e Perez non nasce certo a Melbourne: i due piloti erano già in guerra psicologica nel 2024, quando si contendevano il sedile della Red Bull Racing per la stagione 2025. Il momento più celebre di quella battaglia fu al Gran Premio del Messico 2024, quando Lawson mostrò il dito medio a Perez in pista.

Anche a distanza di due anni, il duello tra i due continua a emergere. Lawson ha commentato dopo la gara: “Due anni dopo, non l’ha ancora superata! Sta combattendo con me come se fosse per il mondiale e noi siamo P16”. Ha poi aggiunto, minimizzando l’episodio: “Ovviamente non mi interessa troppo. La mia gara era già finita a quel punto. Non c’era nulla di illegale, era solo aggressivo”.

Lawson e Perez: tra problemi tecnici e battaglia in pista

La gara di Lawson è stata complicata anche da problemi tecnici fin dal via. Al momento dello spegnimento dei semafori, il pilota ha subito una misteriosa perdita di potenza, un malfunzionamento che non si era mai presentato durante i test invernali. Lawson ha raccontato con frustrazione: “Non avevo potenza. Sono partito e l’ho persa subito. Poi, qualche secondo dopo, l’ho riacquistata, ma ho avuto slittamento delle ruote. Non so cosa sia successo, nei test non era mai successo”.

Perez, dal canto suo, ha affrontato la gara con calma e pragmatismo. Nonostante le manovre aggressive che hanno irritato Lawson, il pilota Cadillac ha sottolineato che per lui si trattava semplicemente di correre: “È stata una gara divertente. Avevo una macchina molto più lenta, quindi per me era solo cercare di competere”.