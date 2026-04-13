Russell, Antonelli e le controversie su Max Verstappen

Russell e Antonelli possono “divertirsi” con le controversie su Max Verstappen

Jolyon Palmer, ex pilota di Formula 1 e ora commentatore sportivo, ritiene che George Russell e Kimi Antonelli si stiano “godendo” le continue controversie che riguardano Max Verstappen. Lo scorso anno, il pilota della Red Bull era stato al centro di presunte voci che lo volessero su un sedile a Brackley per il 2026. Questo aveva portato ad allarmismi nei confronti dei due piloti Mercedes, in quanto uno di loro avrebbe dovuto lasciare il posto a Verstappen.

Le voci davano fuori dalla squadra stellata George Russell, che per quell’epoca era ancora in attesa di rinnovare il suo contratto. Ma, alla fine, tutto è rimasto com’era: Russell e Antonelli in Mercedes, Verstappen in Red Bull.

L’insoddisfazione di Verstappen per i nuovi regolamenti del 2026 è tale che ha minacciato più volte di ritirarsi, respingendo le dicerie secondo le quali si stia lamentando per una Red Bull non competitiva. Al contrario, la Mercedes ha vinto tutti e tre i Gran Premi fino ad ora disputati, inclusa la Sprint in Cina. Al momento è l’italiano ad essere in cima alla classifica mondiale, con 9 punti di vantaggio sul compagno di squadra inglese.

Palmer: “Max si avvicinerà, ma non è come lo scorso anno”

Considerata l’importanza dei contatti tra Mercedes e Verstappen nella scorsa stagione, Palmer ritiene che i due piloti Mercedes trarranno una certa soddisfazione dalla difficile situazione di Verstappen. “Se sia George che Kimi continuassero a guidare bene, allora ti chiederesti se valga ancora la pena mettere Max in macchina”. Così ha spiegato Palmer nel podcast F1 Nation. “Se la collaborazione è proficua e i risultati sono positivi, allora non so cosa dire”.

“Ovviamente, Max ha un talento straordinario. Sicuramente, man mano che la gerarchia si farà più serrata, le vetture si evolveranno ulteriormente. Si avvicineranno sempre di più a ciò che Max desidera guidare”. Poi ha continuato: “Ma non ho la stessa sensazione dello scorso anno. Quando lo abbiamo visto al culmine della sua forma, con quella stessa fame di successo”.

Palmer ha poi concluso così: “Quindi penso che se fossi in George o Kimi, ti godresti il fatto che Max non stia vivendo un momento felice. Anzi, sono sicuro che stia ancora cercando una squadra in grado di vincere delle gare”. “Ma c’è un quadro generale molto più ampio da considerare per Max”.