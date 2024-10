Telepass gratuito per sempre ma devi spicciarti a richiederlo, l’offerta lampo scade in 3,2,1..

Volete avere il Telepass gratuito per sempre? Se sì, allora dovrete attivare al più presto la nuova offerta lampo, la quale scadrà a breve. Ecco di cosa parliamo.

Sono lontani quei giorni nei quali le code infinite al casello autostradale, facevano stare i cittadini in macchina incolonnati per diverso tempo. Oggi giorno abbiamo una soluzione. C’è chi continua (scelta libera ovviamente) a fare la fila, chi opta per il pagamento con il bancomat per ridurre i tempi e chi invece passa “come un fulmine” (ovviamente rispettando sempre il limite di velocità) dicendo addio alla fila.

Quest’ultimo metodo è reso possibile grazie alla sottoscrizione del contratto con Telepass o degli altri gestori concorrenti. Grazie ai loro piccoli dispositivi da tenere in auto, non bisognerà più fare la coda al casello, in quanto non ci sarà più bisogno di pagare nulla al casellante, visto che l’abbonamento si pagherà a cadenza mensile o bimestrale, vedendo quindi la sbarra alzarsi entro pochi secondi.

Per questo motivo, qualora voleste avere il Telepass gratuito per sempre, dovrete attivare l’offerta lampo che non durerà ancora molto. Ecco di cosa parliamo, le clausole sono queste.

La diatriba con il Telepass

Fino a qualche anno fa, il Telepass era l’unico gestore che offriva il suo servizio ai cittadini, con le corsie preferenziali poste direttamente sulle autostrade italiane. Precisiamo infatti che per andare all’Estero dovrete attivare un pacchetto differente. In seguito sono arrivati i dispositivi concorrenti, UnipolMove e MooneyGo, i quali sono spesso messi a confronto dagli utenti per servizi rilasciati e costi.

Ognuno di voi in totale libertà, confrontando le offerte, potrà decidere liberamente se e quando attivare un abbonamento con loro. Diciamo che abbiamo sentito parlare maggiormente di questa tematica burrascosa questa estate, dopo che il Telepass ha alzato i costi dei suoi pacchetti, facendo agitare di molto il popolo del web. Per questo motivo probabilmente, questa nuova offerta potrebbe fare al caso vostro.

Una nuova offerta presto in scadenza

A prescindere da quale servizio sceglierete e quale offerta attivare, probabilmente questa promozione messa in atto da Telepass potrebbe interessarvi. Il gestore del servizio infatti, come riportano da giurisprudenzaunisannio.it, ha attivato una promozione per tutti coloro che avvieranno un abbonamento con loro entro il 10 novembre. Una volta attivata la promozione Telepass Base con l’opzione Twin, il secondo dispositivo sarà gratuito per voi per sempre.

Il primo anno il canone Telepass sarà pari a zero, mentre in seguito pagherete 3,90 euro al mese. Inclusi nell’abbonamento avrete 8 servizi a disposizione, che riguarderanno i pedaggi, i parcheggi, le soste e così via. Sul sito ufficiale troverete tutte le informazioni in merito e le modalità di attivazione dello stesso.