Rosberg: “Vasseur, ti consiglio vivamente di…”

Il sentimento di sfida nato tra i due piloti Ferrari sembra essere tanto spettacolare quanto rischioso

Il campione del mondo di Formula 1 del 2016, Nico Rosberg, ha offerto dei consigli al Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo che i suoi due piloti si sono battuti per il podio alla fine del Gran Premio d’Italia. Carlos Sainz è stato costretto a difendersi da Charles Leclerc nelle ultime tornate della gara, dopo che Vasseur ha dato il via libera alla coppia per lottare per la terza posizione. Lottare, sì, ma tassativamente senza correre rischi. Tuttavia, si è quasi verificato contatto nell’ultimo giro. Leclerc ha tentato di superare il compagno di squadra dall’interno, per poi cambiare rapidamente traiettoria verso l’esterno, mentre Sainz stava frenando nel mezzo della pista.

Questo ha causato un bloccaggio da parte di Leclerc e si è sfiorato il contatto alla chicane del Rettifilo. Rosberg ha commentato la battaglia nel podcast di Sky Sports F1, affermando: “Per noi è stato eccitante, ma è stato così vicino a una collisione. Soprattutto dopo l’ultimo tentativo con un bloccaggio delle mescole molto pronunciato da parte di Charles: è stato davvero vicino a una collisione“. Il vincitore di 23 Gran Premi sa di cosa parla. Avendo vissuto situazioni di alta tensione quando Lewis Hamilton era suo compagno di squadra alla Mercedes tra le stagioni 2013 e 2016, il tedesco ha offerto alcuni consigli al suo ex capo squadra. Vasseur infatti ha lavorato con Rosberg nelle formule minori.

Nico Rosberg consiglia a Vasseur di prendere in mano la situazione

“Ho detto a Fred Vasseur dopo la gara, che gli consiglio vivamente di parlare con entrambi i piloti. Lui ha l’autorità maggiore. Forse deve parlare prima con uno, poi con l’altro, e poi insieme, perché così si ottiene davvero la versione sincera da uno e dall’altro. Ed è così importante essere proattivi. Altrimenti, se uno o l’altro dei piloti, in questo caso sarà principalmente Charles, ha un cattivo presentimento, la situazione potrebbe rapidamente degenerare“.

“Alla prossima gara penserà: ‘Ehi, non cederò la prossima volta’ o ‘Farò lo stesso la prossima volta per ripagarlo’. Quindi deve sicuramente gestire la situazione a livello pratico, cercando di essere di supporto e neutrale. Ha detto che lo avrebbe fatto, quindi sarebbe bello essere in quella stanza, ma non è possibile” ha così concluso il tedesco.

Elisabetta Bianco