Rosberg dice no a Russell in Mercedes

Il mercato piloti ha sempre destato grande curiosità negli anni e continua a farlo ancora adesso, soprattutto quando a girare per il Paddock è l’ennesima voce che vorrebbe il giovane e promettente George Russell come sostituto di Valtteri Bottas. Le ultime deludenti performance del finnico non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente le fantasie di innumerevoli appassionati, la cui memoria rimane sempre legata a Sakhir 2020. In occasione del penultimo GP dell’anno, infatti, George era stato chiamato a sostituire Lewis, in quarantena perché positivo al Covid-19, e durante quel weekend aveva dimostrato di saperci fare e di essere un valido candidato per il futuro.

Da quel giorno, sono sempre state numerose le speculazioni sul suo conto, un po’ specchio del desiderio dei fan del Motorsport che vorrebbero vedere scontrarsi in pista la vecchia e la nuova generazione, dando così a Lewis “Qualcuno con cui lottare davvero”. Ma c’è chi non è dello stesso avviso.

