Rivelati gli orari del weekend di Monza

Sono stati resi noti gli orari del weekend di gara italiano, il secondo dove verrà testata la qualifica sprint. Le varie sessioni seguiranno gli orari del weekend di Silverstone

La Formula 1 ha diramato il programma del weekend del GP d’Italia, il secondo weekend in cui verrà sperimentata la sprint qualifyng. La terza prova della sprint qualifyng dovrebbe svolgersi a San Paolo, ma la pandemia di Covid-19 ha messo anche quest’anno in forte dubbio la trasferta brasiliana.

Il Gran Premio d’Italia si svolgerà dal 10 al 12 settembre e seguirà lo stesso programma dell’evento britannico con qualifiche il venerdì sera e sprint il sabato. In sostanza gli orari saranno gli stessi del weekend inglese. I tempi, con il venerdì in corso nel corso della giornata, assicurano per le qualifiche del venerdi una posizione prima serata sia in Europa che nel Regno Unito.

Tra l’altro l’introduzione della sprint qualifyng a Monza potrebbe anche risolvere il fastidioso problema che negli ultimi anni ha reso il sabato pomeriggio brianzolo un autentico far west, ovvero la caccia spasmodica della scia. Sui lunghi rettilinei del tracciato lombardo la scia di un’altra vettura garantisce un vantaggio notevole.

Ecco perchè nelle ultime stagioni si sono visti spiacevoli trenini durante gli out lap. Nessuno voleva prendersi il rischio di partire per primo tirandosi il gruppone dietro. Quest’anno dato che la qualifica classica decreterà solo l’ordine di partenza della sprint qualifyng, magari l’effetto scia potrebbe avere un peso specifico minore evitando ‘assembramenti’ in Parabolica come nel 2020.

Se non si dovesse correre in Brasile la terza prova della sprint qualifyng potrebbe svolgersi in Bahrain dove il circus potrebbe far ritorno in caso di forfait di Interlagos. E’ evidente che Stefano Domenicali punta molto su questo format che però richiede una sperimentazione approfondita.

ECCO GLI ORARI

VENERDI – Libere Uno: 14:30

VENERDI – Qualifiche: 18:00

SABATO – Libere due: 12:00

SABATO – Qualifiche Sprint: 16:30

DOMENICA – Gran Premio: 15:00