Cadillac svela la nuova vettura per il 2026

Il team Cadillac offre ai tifosi uno sguardo ravvicinato sulla nuova vettura

Cadillac ha condiviso sui social un breve video e alcune immagini della nuova vettura per il 2026, in livrea totalmente nera, con il chiaro intento di mantenere nascosti i dettagli tecnici più sensibili. Anche se questa colorazione non rappresenta la versione definitiva, la stessa offre un assaggio concreto delle forme e della presenza in pista della nuova monoposto. Nonostante la finitura dark abbia mascherato molti particolari, il materiale pubblicato ha già generato entusiasmo tra i fan. Questi ultimi pronti a vedere la prima monoposto in Formula 1 del team di Dan Torriws in azione. Ma questo è solo l’inizio per uno dei due team debuttanti nel 2026. Dopo Silverstone, infatti, Cadillac sarà impegnata nella preparazione per le sessioni di test prima del nuovo campionato. Solo dopo queste fasi, vedremo la livrea ufficiale ed i vari dettagli tecnici.

La prima uscita della vettura in pista: cosa sappiamo

Lo shakedown a Silverstone ha rappresentato la prima uscita ufficiale in pista per la Cadillac, con il messicano Sergio Perez alla guida. L’evento è stato pensato per verificare il corretto funzionamento di cambio, motore, sistemi di bordo e impostazioni generali prima dell’inizio dei test pre-stagionali. Anche Valterri Bottas ha partecipato all’evento, supportando il team durante la giornata. Il CEO e tutto lo staff hanno definito questo momento emozionante e storico per il progetto Cadillac.

In seguito ai test, Perez ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Siamo tutti incredibilmente orgogliosi di completare i nostri primi giri come squadra“, ha commentato visibilmente soddisfatto il pilota messicano. “È stato emozionante essere parte di questo momento storico nel motorsport. Non vedo l’ora di rimettermi al volante e continuare il lavoro” ha poi aggiunto. Parole che sottolineano l’enorme entusiasmo all’interno del team e l’importanza di questa prima esperienza in pista, utile sia sotto il profilo tecnico sia per la coesione del gruppo in vista delle sfide future.

La presentazione della livrea ufficiale è programmata in occasione del SuperBowl. Un evento che Cadillac ha scelto per massimizzare la visibilità mediatica. La prima comparsa del nuovo team rappresenta un passo fondamentale per il loro debutto nel Circus. Con un debutto formale sempre più vicino, cresce l’attesa attorno alla monoposto e alla sua competitività nel nuovo ciclo tecnico del 2026.

Di Cipriano Cecoro