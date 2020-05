Rinnovo Vettel: una seconda offerta da Ferrari

Secondo La Gazzetta dello Sport, a Vettel sarebbe stato offerto un rinnovo di contratto dopo il 2020, anno di scadenza dell’accordo del tedesco con la scuderia italiana

Il contratto di Sebastian Vettel è in scadenza a fine 2020 e questo lo rende ufficialmente una tra le più interessanti pedine del mercato piloti 2021. Di piloti pronti a prendere il suo posto ce ne sarebbero, come Daniel Ricciardo e Carlos Sainz, ma, dopo cinque lunghi anni con la Rossa, Vettel non verrebbe semplicemente messo fuori dalla porta di casa. No, la Ferrari ha qualcos’altro in serbo per lui, a patto che le nuove condizioni economiche soddisfino entrambe le parti.

Infatti, la nuova proposta contrattuale avanzata dai vertici di Maranello prevederebbe una diminuzione notevole dell’ingaggio iniziale: da più di trenta milioni annui in totale all’attuale ingaggio di 12 milioni annui, lo stesso del suo compagno di squadra Charles Leclerc, che ha rinnovato con Ferrari fino a fine 2024. Ciò significa che i due piloti si ritroverebbero alla pari all’interno del Team.

DUE PILOTI ALLA PARI?

Come sottolinea gptoday.com, questa decisione sembrebbe in linea con il rendimento dei due piloti nel corso della passata stagione. Leclerc ha vinto più gare nel 2019, è stato in pole position più spesso e ha battuto il quattro volte campione del mondo anche nella classifica iridata finale. Conseguenza? Il giovane monegasco ha già firmato un nuovo contratto a lungo termine e sembra essere ormai il leader su cui Ferrari ha intenzione di puntare in futuro.

Ciò era evidente già dalla prima offerta, poiché si dice che per Vettel si prospettasse uno stipendio più basso, ma anche un accordo per una sola stagione. Tuttavia, il desiderio del tedesco sarebbe quello di firmare per più anni, cosa auspicata dalla stessa Ferrari. Secondo F1-insider.com infatti, Sebastian ha ricevuto una nuova offerta dal Cavallino, ma questa volta oltre il 2021.

Resta da vedere allora se Vettel firmerà per lo stipendio ridotto.