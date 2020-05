Hamilton, Brown: “Gareggia in modo pulito e rispettoso”

Lewis Hamilton, oggi 6 volte Campione del Mondo di Formula 1, grazie ai suoi successi e stile di guida, riesce ad impressionare tutto il paddock, dai suoi colleghi ai dirigenti delle scuderie, tra i quali Zak Brown, che esprime parole d’elogio verso il pilota della Mercedes

Lewis Hamilton ha debuttato in Formula 1 nella stagione 2007, con la McLaren, riuscendo a vincere il suo primo titolo iridato nel 2008. Da allora, la carriera del pilota inglese è stata un susseguirsi di successi, vittorie, imprese incredibili, ottenendo record, che lo hanno catapultato nella storia della Formula 1. Alla vigilia della sua 13° stagione in Formula 1, Lewis Hamilton è il pilota con più titoli della griglia e la sua capacità di superare i record impressiona tutto il paddock. Giusto una settimana fa, James Allison, direttore tecnico della Mercedes ha elogiato le sue qualità.

“Il fatto di ottenere tutto con successo, senza avere l’ombra di mancanza di sportività, è senza precedenti. È uno dei piloti più veterani della griglia, tuttavia guida come uno dei più giovani. In una carriera composta da molti Campionati vinti ed innumerevoli vittorie, sarà difficile trovare una situazione in pista, nella quale si vedrà Lewis fare qualcosa di brutto,” ha così dichiarato Allison.

BROWN: “LEWIS… UN VERO CAMPIONE DEL MONDO”

Oggi tocca a Zak Brown, direttore esecutivo della McLaren, che condivide l’opinione di Allison a proposito di Hamilton, credendo che sia lo stesso pensiero di tutti all’interno del paddock, e sottolineando che il talento e lo stile di guida di Lewis in pista sia pulito.

Quando siede al muretto del suo team, Brown osserva attentamente tutte le manovre di Lewis, convinto che il suo modo di guidare, mostra il rispetto e l’autorità di un sei volte Campione del Mondo, e sempre con una certa sportività.

“Non potrei essere più d’accordo con James Allison, quando si parla di Lewis Hamilton,” così il commento di Brown, sottolineando che oltre al suo talento, il pilota inglese ha un comportamento esemplare in pista nei confronti dei suoi rivali.

Infine, per Zak Brown, il fatto che Lewis è un Campione, e lo si dovrebbe rispettare: “Spicca come un vero Campione del Mondo per il suo talento, impegno e coraggio, ma ancora di più per come gareggia, in modo pulito, rispettoso ma inflessibile”.