Rinnovo, nel 2025 sarà strage di patenti cestinate dalla commissione medica locale | I cambi annunciati sono da vertigine

La patente, come tutti i documenti, va rinnovato periodicamente. Per verificare che sussistano le condizioni psico-fisiche necessarie a condurre un veicolo e ad affrontare la circolazione stradale.

Fino ai 50 anni la patente si rinnova ogni 10 anni, dai 50 ai 70 ogni 5 anni, ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni e ogni 2 anni oltre gli 80 anni. Ma se per esempio durante il periodo di validità è arrivata una patologia invalidante, è necessario dichiararlo e affidarsi alla Commissione medica dell’ASL, che dovrà farà le sue valutazioni circa il possesso o meno dei requisiti richiesti per guidare.

Una volta ricevuta l’autorizzazione a guidare, se la Commissione ritiene che si tratta di una condizione stabile e che non peggiorerà, per i rinnovi successivi non è necessario ripetere la valutazione. Detto questo, le condizioni di salute in sede di rinnovo della patente possono essere autocertificate, ma se a qualcuno venisse in mente di mentire per evitare il passaggio in Commissione ed un’eventuale bocciatura, non sarebbe una buona idea.

Il Codice della Strada infatti prevede che chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito fino a due anni di reclusione. Il falso poi può incidere anche sull’assicurazione auto in caso di sinistro, poiché se fossi responsabile di un incidente con patente rinnovata senza dichiarare l’invalidità o patologia, dovresti rispondere di tasca tua dei danni causati.

Quali patologie dichiarare?

L’elenco delle patologie che vanno dichiarate in fase di rinnovo della patente, dal momento che potrebbero comportare il divieto di guida oppure la limitazione del periodo per il rinnovo della patente, sono molte. Tra queste troviamo diabete mellito con ipoglicemie gravi e frequenti; particolari situazioni cardiache quali aritmia, ictus, pacemaker permanenti, sincope, trapianto di cuore ecc.; patologie neurologiche; sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

Con questo tipo di patologia per esempio si può continuare ad avere la patente, anche se di fatto sono invalidanti, ma ad esempio ce ne sono altre che invece impediscono del tutto di avere ancora la patente e guidare la macchina. Ecco di seguito alcune delle patologie che impediscono di avere la patente.

Se hai queste malattie non puoi guidare

Tra le patologie che non consentono affatto il rinnovo della patente, troviamo le malattie che richiedano l’impianto di defibrillatore cardiovascolare o di dispositivi di assistenza cardiaca; patologie vascolari periferiche, specialmente in caso di aneurisma dell’aorta con diametro dell’arteria che possa comportare il rischio di rottura improvvisa; cardiomiopatie strutturali ed elettriche o in presenza di ventricolo sinistro con spessore di parete, tachicardia ventricolare non sostenuta, precedenti di morte improvvisa in famiglia, assenza di aumento della pressione arteriosa dopo attività fisica.

Ed ancora insufficienza cardiaca di classe III e IV NYHA; valvulopatia di classe III e IV NYHA o con frazione di eiezione al di sotto del 35%, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o stenosi aortica in grado di causare una sincope; valvulopatia con insufficienza o stenosi aortica, insufficienza o stenosi mitralica corrispondente alla IV classe NYHA o con sincopi; sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita; sindrome del QT lungo con sincope.