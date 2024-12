Lewis Hamilton, attitudine preoccupante in gara: la Ferrari avrà tra le mani un’altra patata bollente

La Ferrari rischia di ritrovarsi con una vera patata bollente tra le mani. Lewis Hamilton ha un’attitudine che lo rendere poco affidabile.

Per i prossimi mesi non si farà altro che parlare di Formula 1 e dell’arrivo di Lewis Hamilton alla guida della Rossa più conosciuta del mondo automobilistico. La notizia della forma del contratto da parte dell’Inglese, ha suscitato non poco scalpore tra coloro che non si aspettavano questo sodalizio.

Insomma, un matrimonio che ha lasciato tutti a bocca aperta e anche estremamente impazienti di vedere cosa succederà alle prime gare del nuovo campionato. Probabilmente in molti si aspettano subito una vittoria, ma forse si avrà bisogno di tempo per prendersi un po’ le misure a vicenda.

Intanto questo duetto lo si sta analizzando da vicino, per cercare di comprendere se ci sono o meno, buone possibilità per la Ferrari.

Lo scopo di Hamilton è sempre e solo uno, ovvero, quello di tornare vincere, in barba ai suoi colleghi più giovani.

Hamilton: un carattere sicuramente non semplice

Certo gli abituè del paddock conosceranno bene la propensione di Hamilton a non essere affatto un cavallo docile da ammaestrare, di razza, sicuramente, un purosangue, ma mai domo. Probabilmente proprio il suo essere deciso lo ha portato, dove è ora, ma ha creato non pochi problemi nei rapporti con gli altri, che siano stati avversari o piloti di uno stesso team. Proprio si recente si è parlato di un Hamilton che avrebbe chiesto alla Ferrari di cambiare il fornitore dei Freni, salvo poi, però doversi ricredere. La sua richiesta era quella di abbandonare i Brembo, ma sembra che il cambio non ci sarà.

Ma ci sarebbe un lato del carattere del pilota inglese che sta suscitando una serie di perplessità nei suoi confronti. Ecco lo scenario che si potrebbe aprire.

Un’attitudine dimostrata più volte

Secondo i veri esperti di Formula Uno, Lewis Hamilton avrebbe l’attitudine di mollare completamente la gara, nel momento in cui nota un mino segnale di basso rendimento della vettura. Probabilmente è lo specchio di quello che è uno specifico pensiero, secondo il pilota inglese avere un’auto in grado di fare il suo lavoro è indispensabile per ogni pilota, anche il migliore al mondo.

Questo è il motivo per cui, se non crede che le prestazioni siano adeguate, preferisce evitare di dare il massimo. Un atteggiamento che forse in quel di Ferrari, vorrebbe modificare, ma di sicuro non sarà una missione semplice da compiere.