Riforma codice stradale, quest’anno annullate cene tra amici e quelle aziendali: tutte nel mirino dei nuovi controlli express

Sarà un 2025 da tolleranza zero sulle strade. La riforma del codice stradale sarà capillare e minuziosa con i nuovi controlli.

Alcolock, tasso alcolemico che non deve superare lo 0,5 grammi per litro. Essere recidivi è un bel problema, soprattutto per i rispettivi conti correnti di chi snobba la riforma del codice stradale fortemente voluta da Matteo Salvini.

Alcolock, un nuovo dispositivo obbligatorio per chi verrà beccato con un tasso alcolemico fuori dai limiti imposti dalla legge. Cos’è? È un dispositivo che non fa accendere un’auto, più in generale un veicolo, di quel guidatore che ha superato una determinata soglia di alcol.

Un funzionamento molto semplice: misura la concentrazione di alcol nel respiro del conducente. Se non supera il grado di alcol, come se non fosse successo nulla, altrimeti l’Alcolock bloccherà il motore del veicolo, tramite collegamento al suo sistema elettronico.

Una novità non di poco conto: per il momento chi sarà beccato con un tasso alcolemico non lecito, per muoversi dovrà guidare uno di questi veicoli con Alcolock, con un promemoria: secondo le nuove disposizioni di legge, ogni vettura dovrà essere predisposta al montaggio del sistema alcolock. Cosa significa?

Paese che vai, usanze che trovi

Semplice, che tutte auto verranno immatricolate con la possibilità di montare il sistema alcolock, ma nel frattempo chi non le ha, non potrà guidare, sempre dopo essere stato fermato e multato a causa di un tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro. Attenzione, come soglia minima.

Ogni stato europeo ha limiti differenti, quindi bisognerà ricordarsi di tarare l’alcolock a seconda del mercato di riferimento. E datosi che la riforma del codice stradale sarà effettiva a partire dal 14 dicembre, sotto le festività le classiche cene aziendali saranno un bel problema.

Un nuovo tipologia di controlli

In vista dell’imminente campagna natalizia, in Spagna, hanno progettato una nuova tipologia di controlli tanto express quanto dinamici. Il concept è quello di non rimanere nello stesso posto per più di 15 o 20 minuti. La dinamicità, invece, sarà mostrata dallo spostamento rapido in altre applicazione.

Niente più avvisi da parte degli automobilisti che in quella determinata strada c’è un controllo. Parallelamente, si tenterà di proteggere la privacy degli agenti, vietando registrazioni e foto in queste circostanze. Insomma, tutto nel segno della tolleranza zero. Meglio adeguarsi in fretta al modus operandi, il rischio di sanzioni, di sospensione temporanea della patente e di quell’utilizzo obbligatorio dell’Alcolock, sarà molto alto. Altissimo.