Revisione auto, ricorda le nuove regole per passarla liscia: con l’OBD è un massacro

Le nuove regole per la revisione auto rappresentano un passo avanti verso una maggiore sicurezza stradale ma occhio all’OBD!

La revisione auto, un appuntamento obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli, ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione. L’introduzione dei controlli obbligatori tramite porta OBD ha reso le verifiche più accurate e severe, modificando radicalmente il modo in cui viene valutata la sicurezza e l’efficienza di un veicolo. OBD è l’acronimo di On-Board Diagnostics, ovvero diagnostica di bordo. Si tratta di un sistema elettronico presente nella maggior parte delle auto moderne, che monitora continuamente il funzionamento del motore e di altri componenti vitali. La porta OBD, solitamente situata sotto il cruscotto, permette di collegare uno strumento diagnostico per leggere i dati memorizzati dalla centralina e individuare eventuali anomalie.

Perché l’OBD ha rivoluzionato la revisione?

L’OBD è uno strumento indispensabile per garantire che i veicoli circolanti siano efficienti e rispettino le normative vigenti. Grazie all’OBD, i centri di revisione possono accedere a un’enorme quantità di dati, che vanno ben oltre i parametri tradizionalmente controllati durante la verifica visiva. È possibile rilevare guasti anche lievi, che in passato potevano sfuggire all’occhio dell’esperto. I dati raccolti tramite OBD sono oggettivi e difficilmente falsificabili. Questo rende le diagnosi più precise e affidabili, riducendo il margine di errore. L’OBD consente di individuare potenziali problemi prima che si manifestino in modo evidente, contribuendo a prevenire guasti improvvisi e pericolosi. Inoltre i controlli OBD permettono di verificare l’efficienza del sistema di scarico e di individuare eventuali perdite, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico.

Consigli per superare la revisione

Per superare agevolmente la revisione, è fondamentale effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria del veicolo, sostituendo filtri, olio e altri componenti consumabili secondo le indicazioni del costruttore. Affidarsi a un’officina di fiducia, dotata delle attrezzature necessarie per effettuare diagnosi OBD, è fondamentale per garantire la salute del proprio veicolo. Oltre ai controlli obbligatori tramite OBD, durante la revisione vengono effettuate anche verifiche su freni, sospensioni, sterzo, luci, pneumatici e carrozzeria. Per affrontare la revisione in tutta serenità, è consigliabile prevenire i possibili motivi di bocciatura. Per questo motivo, bisogna, in primis, controllare la spia del motore. Se la spia è accesa, è fondamentale intervenire prima della revisione per evitare di essere bocciati. E’ importante verificare anche lo stato degli pneumatici, controllandone la pressione e il battistrada e sostituendo gli pneumatici quando usurati. Assicurarsi inoltre che i fari siano allineati e che funzionino correttamente.