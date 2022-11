Ricciardo sarà terzo pilota Red Bull nel 2023

Nel venerdì del weekend a Yas Marina il consulente della Red Bull, Helmut Marko, ha annunciato che Daniel Ricciardo sarà il terzo pilota della squadra nel 2023

Nel corso di un’intervista con l’emittente televisiva Sky Germania il consulente della Red Bull ha dato l’annuncio del ritorno a casa di Daniel Ricciardo nel 2023 tuttavia, non sostituirà Sergio Perez e tanto meno il due volte campione del mondo Max Verstappen, ma li affiancherà entrambi nel suo nuovo ruolo di terzo pilota.

L’ANNUNCIO INUSUALE

L’annuncio è arrivato nel mezzo di un intervista come detto in precedenza a Sky Germania nella quale è stato chiesto al consulente della Red Bull se fossero vere le voci sull’appiedamento di Sergio Perez, soprattutto dopo i recenti disguidi con Max Verstappen e la tensione all’interno del box per via di avvenimenti accaduti in precedenza. Difatti, dopo aver smentito l’addio di Checo per la prossima stagione il consigliere della squadra ha chiesto a sua volta, con quale pilota l’avrebbero dovuto sostituire.

Il giornalista tedesco ha indicato come nome il pilota australiano attualmente in forza alla McLaren, ricevendo come risposta non un “no” secco ma tutt’altro, gli è stato difatti annunciato in anteprima mondiale e in diretta televisiva in una sorta di esclusiva, che il pilota australiano avrebbe fatto parte della squadra nel 2023 ma nel ruolo di terzo pilota nonché pilota di riserva.

ALLA RICERCA DEL RISCATTO

Il ripiego come terzo pilota per Daniel Ricciardo è difatti un atto dovuto dopo essere stato appiedato dalla McLaren, che ha deciso di sostituirlo con il giovane Oscar Piastri, rimanendo senza un posto nella massima serie automobilistica a causa di una scarsa disponibilità se non nulla di sedili per il 2023. Con l’accettazione del ruolo di riserva per il team austriaco tuttavia, Daniel non si arrende e utilizzerà questo ruolo per mantenere un piede all’interno della Formula 1. Tutto ciò in attesa che si liberi un sedile e abbia una possibilità di ritornare in pianta stabile nel 2024.