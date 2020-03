Ricciardo: “Rispetto Hamilton al 100%”

Lettura in 1 minuto

Daniel Ricciardo ha sottolineato come non venga attribuito il giusto merito ad Hamilton per la sua straordinaria capacità di resistere alla pressione. Lewis Hamilton avrà quest’anno la possibilità di eguagliare i titoli mondiali di Schumacher, entrando definitivamente così tra i piloti migliori della storia della Formula 1.

“Un sacco di gente non dà a Lewis il dovuto merito perchè dicono che ha avuto la macchina migliore negli ultimi anni e forse per lui è stata più facile che per gli altri, ma anche i suoi compagni di squadra hanno avuto la stessa auto“, ha dichiarato Ricciardo.

“Posso capire alcune delle cose che Lewis subisce perché ho lottato anch’io per le vittorie, ma non posso capire tutto. Non sono stato ad Abu Dhabi all’ultima gara con il titolo da giocarmi, ma lui, la maggior parte delle volte, ne è sempre venuto fuori al top“.

“Per far fronte a quel tipo di pressione costante, questo già di per sé ti rende un personaggio forte. Lo rispetto al 100% e non puoi togliergli i suoi meriti“, ha sottolineato il pilota australiano.

STIMA ANCHE DA PARTE DI OCON

A spendere parole di elogio nei confronti di Lewis Hamilton è stato anche l’altro pilota Renault, Esteban Ocon. Lui in particolare ha avuto l’opportunità di lavorare con Hamilton nel 2019, in qualità di terzo pilota Mercedes.

“La gente direbbe che non lavora così duramente, ma non è vero“, ha affermato Ocon parlando di Lewis Hamilton. “Lewis ha una vita molto piena, ma usa molto bene il suo tempo per lavorare. Mentre magari sembra una cosa facile, in Formula 1 è difficile tornare indietro e concentrarsi su una cosa e poi su un’altra, e lui lo fa brillantemente“.

“Ciò che è stato molto impressionante da vedere è che riesce a fare tutto ad un livello così alto, e in pista è un animale“, ha concluso Ocon.