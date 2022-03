Test Bahrain 2022: la line up dei piloti

I motori di Formula 1 torneranno a rombare un’ultima volta sull’asfalto di Sakhir prima della partenza effettiva del campionato, la settimana prossima. E le scuderie hanno già iniziato a svelare la line up dei piloti che prenderanno parte ai test del Bahrain 2022.

Questa ultima tre giorni di prove sarà fondamentale per i team per prepararsi al meglio alla prima gara della stagione. A differenza di quanto visto a Barcellona, dove le scuderie e i piloti hanno messo alla prova le proprie vetture a livello di affidabilità, a Sakhir tutti andranno alla ricerca della prestazione pura e potrebbero esserci non poche sorprese.

Esattamente come nella sessione passata di Barcellona, i team prenderanno parte alla sessione mattutina e a quella pomeridiana con una pausa pranzo di un’ora in mezza. La sessione mattutina inizierà alle 08:00 e durerà fino alle 12:00. I test, poi, riprenderanno nel primo pomeriggio, alle 13:00 e si concluderanno alle 17:00.

Se al Montmelò i test si sono svolti a porte chiuse, in Bahrain la copertura televisiva sarà completa.

Fino a ora, sono solo tre le scuderie che hanno già confermato la propria line up di piloti. Quello che si terrà sul Bahrain International Circuit sarà un banco di prova importante per i 10 team della griglia di partenza. Permetterà di capire chi effettivamente avrà capito bene il nuovo regolamento e sarà pronto per il primo GP dell’anno, che si disputerà proprio a Sakhir il prossimo 20 marzo, e chi invece, in previsione del debutto stagionale avrà ancora da lavorare duramente.

