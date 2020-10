Ricciardo e Black Lives Matter: ”Se hai una voce forte, falla sentire”

Daniel Ricciardo, attuale pilota per Renault, afferma che rimanere in silenzio sarebbe l’azione peggiore

Purtroppo, il tema del razzismo è sempre ricorrente nell’attualità quotidiana. Da quest’anno, anche il mondo della Formula 1 ha dato un contributo molto importante all’argomento. In prima linea, Lewis Hamilton, seguito da numerosi piloti in griglia come Daniel Ricciardo, ognuno con la sua personale opinione riguardo il movimento di Black Lives Matter.

A questo proposito, Ricciardo afferma che rimanere in silenzio sarebbe molto peggio che affrontare eventuali critiche: “Sui social media ognuno dice la propria opinione senza mezzi termini. Io, in generale, cerco di non leggere troppo i commenti. Come in qualsiasi cosa, si può ottenere il 95% di commenti positivi, ma tutto ciò che serve è quel 5% di negatività per farti innervosire. E ci saranno sempre. Non avrai mai la maggioranza e l’appoggio totale al 100%, è un dato di fatto“.

“SE CI CREDI FORTEMENTE, NON VEDO PERCHE’ NO”

Prosegue Ricciardo: “Anche solo parlare di Black Lives Matter, e persino riferirsi a una persona di colore come una persona di colore, dicendo queste cose ad alta voce, ora può risultare un problema. C’è sempre il rischio costante di offendere qualcuno. Ad essere sincero, non ero molto sicuro di volerne parlare, di voler prendere una posizione precisa all’inizio di quest’anno. Ma l’ho comunque fatto”.

“Prendi posizione? Arriverà comunque una critica, un commento negativo. Devi essere preparato ad aprirti a parole poco gradite, sicuramente ad un feedback non totalmente positivo, indipendentemente dalla decisione presa. Ma ancora una volta, penso che se l’argomento è qualcosa cui credi veramente, non vedo perché rimanere in silenzio. Se ci credi fortemente, non vedo perché no. Attualmente, un grosso problema è il rimanere in silenzio. Ma penso che sia questo il punto: se hai una voce forte, è importante farla sentire”, afferma per concludere Ricciardo.