Mai più al binomio Red Bull-Renault (forse)

Dopo l’addio di Honda alla Formula 1 Red Bull è costretta a cercarsi una nuova motorizzazione. Renault non concederà i suoi motori a meno che obbligata dal regolamento

Il 2020 sta risultando per il team austriaco un anno piuttosto complicato: prima con la perdita del main sponsor – Aston Martin – e poi con il passo indietro fatto dalla casa giapponese. Il giorno dopo l’annuncio Cyril Abiteboul, direttore generale di Renault F1, ha commentato la vicenda esprimendo la volontà di non concedere i loro motori a meno che costretti.

Perché costretti? Il regolamento impone che il motorista con il minor numero di clienti debba, in queste situazioni, trovare un accordo con la scuderia in difficoltà. Ciò è ovviamente dettato dalla necessità della Formula 1 di non perdere un team (in questo caso due) a causa di una situazione che non dipenda dai diretti interessati. E perché proprio Renault? Perché Mercedes a partire dal 2021 offrirà i suoi motori già a tre team (McLaren, Racing Point e Williams), mentre Ferrari manterrà i suoi due clienti (Haas e Alfa Romeo Racing); di conseguenza la sola soluzione rimanente è quella di rivolgersi a Renault.

RED BULL-RENAULT TRA GIOIE E DOLORI

Al tempo dei V8 il binomio Red Bull-Renault ha conquistato ben otto titoli in totale (quattro costruttori e quattro piloti) tra il 2010 ed il 2013. Ma con l’introduzione dei motori ibridi la competitività dei motori della casa francese calò, tanto che tra il 2017 ed il 2018 ci furono forti e plateali critiche da parte di Red Bull che condussero poi quest’ultima a legarsi ad Honda.

Di sicuro le dichiarazioni di Abiteboul dimostrano come i francesi non abbiano dimenticato le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi tempi e che hanno incrinato la partnership con Red Bull. Il team austriaco ha tempo fino alla metà dell’anno prossimo per comunicare il fornitore di motori, riuscirà in poco meno di un anno a trovare un nuovo motorista senza essere costretti a tornare da Renault?

Silvia Quaresima