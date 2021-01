Ricciardo: “Alonso? Non ha perso la stoffa del campione”

Parole positive ed entusiasmo sono quelle che il nuovo pilota McLaren ha rilasciato nei confronti di Fernando Alonso, osservato speciale di questo 2021

Sul ritorno di Alonso in Formula 1 se ne sono sentite veramente di tutti i colori. La maggior parte di queste dichiarazioni è d’accordo nell’affermare che l’asturiano abbia perso lo smalto, dopo il periodo passato distante dal Circus. Tuttavia, soprattutto tra i piloti, queste idee non hanno attecchito, anzi. Daniel Ricciardo la pensa diversamente e ha difeso a spada tratta la scelta della Renault di puntare nuovamente su Alonso.

In particolar modo, il pilota australiano ha portato come prova principale la performance di Alonso con la R25 ad Abu Dhabi. Dopo aver visto l’onboard, il nuovo acquisto della McLaren non ha avuto dubbi. Il campione del mondo ha ben chiari i propri obiettivi e, soprattutto, non ha perso la stoffa del campione. Anzi, a detta di Ricciardo, il suo ritorno nella categoria regina del motorsport dovrebbe preoccupare gli altri piloti.

LA STESSA VELOCITÀ DI SEMPRE

“Ho visto l’onboard. È stato bello. Se qualcuno pensa che Alonso sia troppo vecchio, non è cosi. Questo è certo. Credo che conosca solo una cosa, la velocità. Ed è stato veloce anche in curva. Non ha avuto nessun ripensamento, nessuna paura nel chiedere il massimo alla monoposto“, ha dichiarato Ricciardo a GPFans.com. Secondo l’australiano non c’è stato bisogno di avere un cronometro tra le mani, mentre Alonso effettuava di giri sul circuito a bordo della Renault R25.

La velocità di Alonso era intuibile a vista d’occhio. “È stato divertente, perché non stavo guardando il cronometro. Ma sapevo che stava andando molto più veloce. Sembrava più veloce perché il rombo della monoposto era impressionante… e questo è il V10“, ha continuato Ricciardo, ammettendo di essere rimasto sorpreso dell’1’39” fatto registrare dal pilota asturiano.

Insomma, secondo Ricciardo, Alonso non ha nulla da invidiare ai piloti che nelle ultime stagioni hanno continuato a correre in Formula 1. Anzi, l’esperienza maturata negli anni e al di fuori della Formula 1 potrebbero essere per lui un vero punto di forza. Al suo nuovo debutto in Renault, l’asturiano regalerà sicuramente delle performance incredibili.