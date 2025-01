Revisione auto storiche: non la fai né quest’anno né quello che viene | Con la nuova legge ti scordi una volta per tutte l’ispezione tecnica

Grazie alla nuova legge sulle revisioni, i proprietari di auto d’epoca potranno godere della loro passione in tutta sicurezza

Le auto storiche, veri e propri gioielli su ruote, rappresentano un patrimonio culturale e affettivo inestimabile. Per tutelare questo patrimonio e garantire la sicurezza stradale, è stata introdotta una nuova normativa che regolamenta la revisione periodica di questi veicoli. Una delle novità più importanti riguarda la prima ispezione: questa dovrà avvenire 4 anni dopo l’iscrizione del veicolo al registro delle auto storiche. Ciò significa che i proprietari avranno un periodo di tempo più ampio per adeguare la propria auto ai requisiti previsti dalla legge, senza dover sostenere immediatamente i costi della revisione. Dopo la prima ispezione, la revisione dovrà essere effettuata ogni due anni. Inoltre, per facilitare la gestione delle scadenze, è stato introdotto l’obbligo di effettuare la revisione nello stesso mese in cui è stata effettuata la precedente. In questo modo, i proprietari potranno facilmente memorizzare la data della prossima scadenza e organizzarsi per tempo.

Dove effettuare la revisione?

La revisione periodica delle auto storiche è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. Assicurandosi che il veicolo sia in condizioni di circolare senza mettere a rischio la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada. Una revisione regolare permette di mantenere il veicolo in buono stato di conservazione, preservandone il valore nel tempo. Ricordiamo che la revisione è obbligatoria per legge e il mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni amministrative. La revisione delle auto storiche può essere effettuata presso i centri autorizzati dalla Motorizzazione Civile. Si tratta di officine specializzate che dispongono delle attrezzature necessarie per effettuare tutti i controlli previsti dalla legge. In alternativa, è possibile effettuare la revisione direttamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Cosa viene controllato durante la revisione di un’auto storica?

La revisione di un’auto storica prevede una serie di controlli fondamentali. L’auto deve essere in buono stato di conservazione e aver mantenuto le caratteristiche originali. Innanzitutto, viene verificata la corrispondenza tra i dati riportati sui documenti e quelli presenti sul veicolo.

Si controlla lo stato della carrozzeria, la presenza di corrosioni o modifiche non autorizzate. Durante la revisione viene verificato il funzionamento dell’impianto elettrico, comprese le luci, i freni e i segnali acustici. Si controlla l’efficienza del sistema frenante, anche se le modalità di verifica possono differire rispetto alle auto moderne. Vengono verificate le condizioni delle sospensioni e dello sterzo. Infine si controlla lo stato dei pneumatici, la pressione e il battistrada.