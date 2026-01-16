Nuovo motore Red Bull: il team prevede mesi di fatica

Il nuovo motore Red Bull sarà targato Ford

In vista dell’imminente cambio dei regolamenti della Formula 1 del 2026, la Red Bull si lancerà in una nuova importantissima sfida: per la prima volta il suo motore sarà realizzato in collaborazione con Ford, colosso automobilistico americano. Nelle prime ore di questo venerdì mattina è iniziata la stagione di lancio della F1. A tal proposito, la Red Bull ha svelato la livrea del 2026 a Detroit, sede del suo nuovo partner. La città si è così trasformata in un teatro perfetto per raccontare l’essenza dello storico gruppo automobilistico, nato proprio a Detroit il 16 giugno del 1903.

L’evento è stato seguito sia dal vivo che da migliaia di appassionati collegati su YouTube e Red Bull Tv. Per l’occasione, il team principal della Red Bull Laurent Mekies ha rivelato che la squadra si aspetta difficoltà e una strada tutta in salita nel primo inizio di stagione: “Ci stiamo affacciando al nuovo, non solamente noi come team, ma anche la stessa F1. Quest’anno infatti avverrà il più grande cambiamento di regolamento nella storia della Formula Uno: sarà una sfida per tutti quanti“.

Le dichiarazioni di Mekies

Proseguendo il suo discorso, relativamente al primo utilizzo della nuova Power Unit di F1, Mekies ha dichiarato: “Non siamo ingenui. Sappiamo che ci aspetteranno parecchie difficoltà e prevediamo mesi di fatiche e notti insonni. Ma tutto questo è esattamente il motivo per cui siamo qui. Dovremo lavorarci molto, ma siamo fiduciosi: il binomio Ford e Red Bull Powertrains è vincente. Non rimarremo delusi. La fatica fa parte del gioco e noi non vediamo l’ora di scendere in pista“.

Il team principal ha poi tenuto a fare un accenno anche all’intera squadra dietro le quinte. “Sappiamo di aver messo insieme un gruppo di persone e partner straordinario. Siamo pronti ad affrontare la sfida“, ha poi concluso. Inizierà così una nuova era per Red Bull, mentre per Ford sarà un vero e proprio ritorno nel mondo della Formula Uno.

Sara Venturelli