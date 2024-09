Red Bull: “Verstappen ha capito il problema”

Anche a Monza Verstappen non brilla ma pensa di aver capito il problema

Dopo aver registrato a Monza il peggior “bottino” di punti con due vetture del campionato, Helmut Marko afferma che sono stati “tanti i fattori” che hanno causato problemi alla Red Bull.

Ma la buona notizia è che un momento con Max Verstappen il sabato del Gran Premio d’Italia ha aiutato la squadra a identificare il “punto debole, il vero problema” e a prendere una decisione su come risolverlo. Helmut Marko rivela che “molti fattori” hanno danneggiato la Red Bull a Monza

La Red Bull ha perso terreno nei confronti della McLaren e di Lando Norris in entrambi i campionati nel fine settimana, poiché ha avuto difficoltà con il bilanciamento della RB20, che alla fine è costato loro del tempo sul giro.

Verstappen si è qualificato al settimo posto, dove è stato sette decimi più lento del pole-sitter Norris, prima di recuperare una posizione nel Gran Premio.

Marko ha poi ammesso che la decisione “sportiva” della McLaren di non scambiare Oscar Piastri e Norris con le loro “regole della papaya” in gioco ha contribuito in qualche modo a minimizzare la situazione della Red Bull, dato che Verstappen detiene ancora un vantaggio di 62 punti nella classifica piloti.

Tuttavia, la classifica Costruttori non sembra rosea: il team di Woking è staccato di soli otto punti dalla Red Bull, dopo averla superata di 22 a Monza. Marko afferma che ci sono stati “molti fattori” che hanno danneggiato la Red Bull lo scorso fine settimana, il più notevole dei quali è che hanno “perso” l’equilibrio con la RB20.

“Max non può usare la sua capacità di spingere al limite perché la macchina non glielo consente, in quanto reagisce in modo troppo imprevedibile”, ha detto a Sky Deutschland.

“Ci sono così tanti fattori che ci causano problemi”

“Ad un certo punto con gli aggiornamenti abbiamo perso l’equilibrio e con l’equilibrio anche la capacità di muovere rapidamente la macchina.

Quello che è stato deciso è che torneremo indietro finché non troveremo il punto in cui abbiamo sbagliato strada. Vedremo quanto velocemente andrà. Stiamo iniziando con Baku e siamo fiduciosi”.

“Sabato Max ha riconosciuto dov’è il punto debole della vettura“, ha detto Marko.

“Insieme agli ingegneri è stata presa una decisione su come migliorare la vettura e renderla di nuovo competitiva.

Dobbiamo solo scoprire quale parte ha peggiorato l’auto. Se lo sapessimo, non saremmo in questa situazione.”

Per quanto riguarda Verstappen, l’olandese ha detto ai media che la Red Bull deve ribaltare la situazione. “Non è facile farlo molto rapidamente, e se poi riusciamo ad applicarlo all’auto, allora diventa più guidabile”

Nonostante il leggero vantaggio della Red Bull nel Campionato Costruttori, il campione del mondo in carica teme di poter perdere il titolo mondiale a favore di Norris.

“Al momento”, ha ammesso, “entrambi i campionati non sono realistici”.