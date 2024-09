Dubbi sull’ala anteriore di McLaren e Mercedes: parla Vasseur

Il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, dice la sua sulle vetture di Mercedes e McLaren: ala anteriore da rivedere

Aumentano i dubbi sulle monoposto di McLaren e Mercedes. Alle già avviate polemiche della Red Bull a riguardo, si aggiunge oggi anche la Scuderia Ferrari. Frédéric Vasseur ha preso parola sul tema dopo il Gran Premio d’Italia, ponendo l’accento sulla flessibilità dell’ala anteriore di entrambe le monoposto. Il team principal della Rossa è stato chiaro, e ci ha tenuto più volte a specificare quanto fosse necessario che la FIA esaminasse internamenti gli elementi.

Dopo il weekend italiano, non è mancato il commento di Helmut Marko, il quale richiedeva un esame delle ali. Stando al De Telegraaf, sia a Milton Keynes che a Maranello sembrano, infatti, preoccupati per la legalità degli elementi utilizzati da Mercedes e McLaren. In questo caso, diverse sono le questioni da tenere in considerazione. Prima tra tutte, la capacità dimostrata in pista dalla MCL38, al momento una delle vetture migliori in griglia. Aspetto ben evidente dai risultati ottenuti da Oscar Piastri e Lando Norris nella prima metà di questa stagione.

FP1 di Monza, una prova concreta

Il miglioramento della monoposto ha permesso al “team Papaya” di avvicinarsi in modo significativo alla Red Bull nella Classifica Costruttori. Tuttavia, dalle immagini delle prime prove libere dello scorso weekend è possibile notare l’inusuale movimento dell’ala anteriore della McLaren. Un’accusa, quella di Vasseur, estesa anche alla Mercedes per i medesimi motivi. Nonostante ciò, entrambe le scuderie soggetto dell’accusa hanno superato tutte le prove della Federazione Internazionale senza alcun problema. Almeno fino ad oggi.

Durante una delle interviste post-Monza, il team principal della Ferrari ha dichiarato: “Non voglio parlarne adesso, ma dobbiamo rivederlo internamente con la FIA“. Parole riprese anche da Christian Horner. “Forse dovremmo esaminare più attentamente come sono esattamente descritte le regole. Questo spetta alla FIA” ha aggiunto il team principal della Red Bull. A questo proposito, Horner ha voluto ricordare quando, nel 2021, la Red Bull ha dovuto modificare l’ala anteriore della propria monoposto a seguito di un cambio dei regolamenti. Una cosa è certa: se ai rivali verrà concessa maggiore flessibilità, i provvedimenti non mancheranno.