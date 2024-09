GP Italia, pagelle: capolavoro rosso a Monza

Inaspettato il lavoro portato a termine dalla Ferrari al GP di casa, tifosi in delirio e Leclerc alle stelle. Parziale delusione per la McLaren, la Red Bull retrocede

Il Gran Premio d’Italia porta con sé tante sorprese ed emozioni. Nessuno avrebbe mai scommesso su un primo posto in rosso, eppure… Monza vede un Leclerc impeccabile seguito da Oscar Piastri e Lando Norris. La McLaren continua la sua scalata verso il primo posto al mondiale costruttori con una Red Bull che fatica sempre piú e vede tutti i suoi sforzi naufragare. Le Mercedes, partite bene, chiudono in quinta e settima posizione.

Another vintage Ferrari year at Monza Race day in a single clip #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/36V4Av7wDE — Formula 1 (@F1) September 2, 2024

Ferrari: 10

Ferrari promossa a piedi voti. La rossa si é rivelata all’altezza del tempio della velocitá. Il passo gara non era stato dei migliori nel corso del weekend e anche le qualifiche avevano visto Leclerc in quarta posizione. Tuttavia, la bagarre tra le McLaren alla partenza ha permesso al monegasco di guadagnare ben due posizioni collocandosi secondo. La gara ha visto un Leclerc gestire in maniera ottimale le gomme. Il primo stint in medium e poi le hard. Gli ultimi giri sono stati davvero difficili per il monegasco con l’anteriore sinistra ormai quasi andata, ma come é noto, la fortuna aiuta gli audaci e dunque la rossa ha avuto la meglio evitando un ulteriore pit stop. Ottimo anche il lavoro di Sainz con quel team radio dove mostra tutta la sua volontá nell’aiutare il team a portare a casa qualche punto in piú.

McLaren: 8

Nonostante la pole position, Lando Norris chiude la gara con l’amaro in bocca accontentandosi del terzo posto. Il pilota britannico, beffato in partenza dal compagno di squadra, viene poi superato da Leclerc. Ancora una volta la partenza illude il numero uno del team Papaya. Quanto a Piastri, clamoroso il suo sorpasso su Norris, ma l’errore di strategia nelle fasi finali della gara non gli consente di portare a casa il primo posto tanto ambito. Dunque, nonostante l’ottimo passo gara e l’ottima gestione gomme, stavolta il team papaya deve accontentarsi di un secondo e terzo posto. Non male, considerando che mancano davvero pochissimi punti per superare il team delle bevande energetiche al mondiale costruttori.

GR ⚔️ Checo. Wheel to wheel racing. What @F1 is all about pic.twitter.com/YDEF6DNsBq — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 2, 2024

Mercedes: 7

Il team delle frecce argento parte male con Russell che alla prima variante va lungo. Il pilota britannico chiude in settima posizione, mentre Hamilton é quinto. Anche il debutto di Antonelli non é andato come sperato. Il pilota emiliano che porta la vettura di Russell a muro, ma “sono cose che succedono”, come ha detto Toto Wolff parlando del suo allievo.

Red Bull: 6

Da diverse gare oramai la Red Bull appare in estrema difficoltá. Il primato tra i Costruttori pare naufragare con la McLaren alle calcagna. Il titolo piloti, invece, pare essere salvo, ma forse per poco… Forse l’addio di Newey sta cominciando a pesare sulla squadra. Verstappen rimane sul pezzo seppur riluttante per gli ultimi risultati. Perez conduce una gara piuttosto onesta lottando con Russell. Tuttavia il suo ruolo sará fondamentale se la Red Bull vuole mantenere il titolo costruttori.