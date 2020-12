Red Bull: venerdì l’annuncio del secondo pilota

La Red Bull darà l’annuncio del secondo pilota nella giornata di venerdì, la lunga attesa sembra finalmente giunta al termine

Secondo il giornalista di Sky Ted Kravitz, l’annuncio del secondo pilota della Red Bull arriverà questo venerdì. Dopo che AlphaTauri ha ufficializzato l’arrivo di Tsunoda nel team, manca solo la scuderia austriaca a dover confermare l’ultimo pilota. Tra i favoriti Albon e Perez, sui quali si discute già da qualche settimana. Secondo il giornalista tedesco, il posto spetterebbe al messicano mentre il thailandese rimarrebbe in scuderia come pilota di riserva.

Dalla Germania assicurano che la data di questo venerdì è praticamente certa per il grande annuncio, che ci svelerà finalmente chi sarà il compagno di squadra di Max Verstappen. La Red Bull ha dichiarato che, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, avrebbe determinato se la cosa più appropriata da fare fosse mantenere l’attuale pilota o cambiare le carte in tavola. Quest’ultima opzione, con un’uscita dal loro programma giovani, sarebbe una novità che non avveniva dalla stagione del 2007, ai tempi di Mark Webber.

PEREZ IL FAVORITO

Per Andreas Haupt, noto giornalista per il media tedesco Auto Motor und Sport, la valutazione dei piloti sembrerebbe conclusa. Ad averla vinta potrebbe essere proprio Sergio Perez: nonostante il licenziamento e il futuro incerto, quest’anno è stato piuttosto soddisfacente per il messicano. Il pilota, ormai ex Racing Point, ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 e il quarto posto nel campionato davanti al rivale Alexander Albon. Nonostante le due gare saltate a causa della positività al Covid-19, la ripresa è stata fenomenale.

Lo scorso fine settimana le voci che collegavano Perez alla Red Bull sono notevolmente aumentate, a tal punto da assicurare la presenza del messicano nel team. Difatti, tra le voci che circolavano era stato detto che entrambe le parti avevano già firmato un accordo scritto. Tuttavia, la scuderia e i piloti non hanno confermato le voci e potremmo avere notizie certe solamente quando arriverà l’annuncio ufficiale.