La McLaren saluta Sainz in italiano: “Ferrari, abbi cura di lui”

La McLaren si è rivolta, in modo molto amichevole, alla Ferrari, chiedendo in italiano di trattare bene Sainz, neo-pilota del Cavallino Rampante

Carlos Sainz è stato scelto per sostituire Sebastian Vettel al volante della Rossa, con un accordo biennale firmato per il 2021 e il 2022. Lo spagnolo ha trascorso le ultime due stagioni con il team di Woking, stringendo una forte e speciale amicizia con il collega pilota Lando Norris e il resto del box. La McLaren ha quindi deciso di salutare Sainz in italiano, con un videomessaggio rivolto a Maranello.

“Ai nostri amici della Scuderia Ferrari e ai loro Tifosi”, esordisce Norris con un italiano rigoroso, accompagnato da un sottofondo musicale molto emozionante. “Oggi vi vogliamo mandare un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali. Rispettiamo la vostra storia come rispettiamo la nostra”, prosegue il videomessaggio, dove non sono mancati il team principal Andreas Seidl e il boss della McLaren Racing Zak Brown.

💬 A message to our friends at @ScuderiaFerrari and to the famous tifosi. 🇮🇹 𝘜𝘯 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘚𝘤𝘶𝘥𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘶𝘰𝘪 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪.#AdiosCarlos 🧡 pic.twitter.com/B24NYpzOgF — McLaren (@McLarenF1) December 16, 2020

“Abbiamo apprezzato ogni battaglia contro il team rosso. McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siamo avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto della Scuderia e dei tifosi. Ed ora, in questo momento speciale dell’anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni, lo abbiamo accudito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno, abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci in pista il prossimo anno. Ciao, arrivederci, Buon Natale!”.

Mentre Andrea Stella parla dello spagnolo come di “di un regalo”, colpiscono le frasi dell’ingegnere Jon Mitchell e del meccanico Ben Boast – “Ce ne siamo presi cura, lo abbiamo accudito” -, intervenuti come se stessero parlando di un figlio. Dal canto suo, Sainz ha ringraziato la McLaren per il suo gesto di ‘classe’ subito dopo aver ascoltato il videomessaggio.

LA REAZIONE DELLA FERRARI E IL FUTURO DELLA SCUDERIA DI WOKING

Non poteva mancare la risposta della Ferrari, arrivata sempre via social. ha risposto: “Grazie mille per questo bellissimo regalo. Non vi preoccupate, ci prenderemo cura di Carlos! Ci vediamo la prossima stagione”, hanno scritto entusiasti da Maranello. Effettivamente, è tanta la curiosità intorno al profilo di Sainz, chiamato insieme al collega monegasco a risollevare la Rossa dopo il disastro del 2020. Adesso, la McLaren dovrà cercare di mantenere la sua terza posizione tra i Costruttori con la sua nuova formazione di piloti: Lando Norris e Daniel Ricciardo.