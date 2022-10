Red Bull, questione budget cap, per Ferrari: “Troppo poco”

Grande agitazione per il Gran Premio del Messico, che accoglie le scuderie del circus in preda alla confusione. La scorsa settimana è stata chiusa con una lunga pausa di riflessione da parte della FIA, che chiedeva maggior tempo a disposizione per riflettere su una serie di anomalie fiscali ritrovate per la scuderia di Milton Keynes. Una delle tante scuderie scontente delle penalità arrivate per la Red Bull è stata la Ferrari, che, come riportato dai microfoni di RacingNews365, si sarebbe espressa sulla questione budget cap attraverso la voce di Laurent Mekies.

Ad accompagnare la scuderia della Red Bull ci sarebbe anche Aston Martin, la quale sarebbe accusata di violazioni procedurali. Sta di fatto che la pausa di riflessione, poco giovato sulle sagge decisioni da parte della Federazione, che ad oggi chiude un occhio sullo sforamento del budget attraverso un patteggiamento.

Dear Christian, those 7 million $ less for the next season, you already used between 2021/22.

So now, get back in your corner and cry for your bad decisions.@fia has been too good, to the point that, from now on, no #F1 team will ever give a fuck anymore about the #BudgetCap pic.twitter.com/OMbmirWuCg

— ℍℙ (@dariophoto69) October 29, 2022