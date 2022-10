GP Messico, Verstappen ha un nuovo rivale da cui guardarsi

Alle ore 23 italiane di ieri sera si concludevano le qualifiche del Gran Premio del Messico. Max Verstappen conquista la pole position: l’olandese partirà davanti alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Male le due Ferrari, che scatteranno dalla terza e dalla quarta fila. Anche gli occhi della Red Bull sembrano puntati più a difendersi dalle veloci Frecce Argento che, ormai, dalle monoposto di Maranello.



“E’ stata una buona qualifica. Credo che sia stata molto combattuta.” dichiara Verstappen, al termine delle qualifiche, “Ma dopo le prove libere 3 abbiamo fatto qualche aggiustamento alla monoposto e abbiamo trovato un ritmo migliore. Essere qui in pole è davvero fantastico. So che la strada alla curva 1 è molto lunga, quindi ci sarà bisogno di una buona partenza. Ma ad ogni modo credo che la vettura sarà veloce“.

A very lovely Saturday 👌 Great job team @redbullracing 💪

To be on Pole Position here is amazing! The atmosphere is incredible, you can really feel the passion of the fans while driving the track.

I’m really looking forward to race here tomorrow 🇲🇽👋 pic.twitter.com/TAs7fwujPu

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 29, 2022