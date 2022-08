Red Bull-Porsche: un accordo pronto a saltare?

L’attesissimo contratto di lavoro della Red Bull con Porsche per il 2026 e oltre rischia già di fallire

Auto Motor und Sport riferisce che il team attualmente dominante della Formula 1 è preoccupato per l’influenza che il produttore di auto sportive tedesche di proprietà della Volkswagen avrebbe in caso di un’acquisizione del 50 percento. La Red Bull ha voluto rendere pubblico l’accordo di recente, al GP d’Austria e da allora i regolamenti sui motori del 2026, a lungo ritardati, sono stati scolpiti nella pietra dalla FIA.

Tuttavia, Helmut Marko ammette che l’accordo Red Bull-Porsche non è pronto per essere finalizzato perché è una “situazione complessa”. Il team principal, Christian Horner ha aggiunto: “Ci sono ancora molti dettagli da chiarire. Porsche è la benvenuta, ma la questione non è così semplice. Spero che le trattative si concludano bene”. Nel mentre, a seguito della decisione della Honda di uscire ufficialmente dalla F1 alla fine dello scorso anno, la Red Bull ha creato la propria filiale di motori Red Bull Powertrains che ha già 300 dipendenti.

Red Bull come Ferrari?

“L’alternativa alla Porsche sarebbe stata un motore cliente con Ferrari o Renault”, ha detto Horner. “Ora, tuttavia, la Honda sta mostrando segni di voler rientrare nel mondo della Formula 1, fornendo alla Red Bull sia un piano A, un piano B e persino un potenziale piano C per il 2026 e oltre. Ma ora possiamo costruire il nostro motore da soli“, ha insistito Marko: “Saremmo l’unico team accanto alla Ferrari a sviluppare l’auto e il motore sotto lo stesso tetto”.

Si pensa che la scadenza per un accordo Red Bull-Porsche sia metà dicembre, in modo che Porsche possa godersi il periodo di 100 giorni senza decisioni strategiche prima di un’azione da 85 miliardi di dollari incombente. Con la vittoria del mondiale e probabilmente anche del campionato costruttori non sarà difficile per Red Bull sviluppare un piano per un nuovo motore, in vista della prossima era, dal 2026.