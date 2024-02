Red Bull: le dichiarazioni sulla RB20

La scuderia di Milton Keynes svela la vettura 2024: ecco le prime dichiarazioni dei piloti e del team principal

La Red Bull toglie i veli alla RB20, la monoposto con cui anche quest’anno Max Verstappen e Sergio Perez cercheranno di difendere il titolo mondiale. Il team campione in carica ha appena presentato la propria vettura in un evento celebrativo dei primi venti anni della Red Bull nel motorsport.

Christian Horner, il team principal della scuderia, presenta la vettura come un’evoluzione della RB19: “Come potete vedere, è un’evoluzione della monoposto dello scorso anno.” sono le sue parole. Eppure, non mancano dei nuovi accorgimenti rispetto alla stagione 2023. “Ma potete vedere che non è conservativa, che siamo stati abbastanza aggressivi in alcune aree. Tutti gli uomini e le donne dietro le quinte hanno lavorato molto sodo. Alcuni dettagli della vettura sono straordinari.” ha specificato Horner.

LA NUOVA MONOPOSTO RED BULL, LA RB20

Sarà questa la monoposto che porterà Max Verstappen alla vittoria del quarto titolo consecutivo? “Solo il tempo potrà dirlo.” risponde il campione del mondo. “Ma sono emozionato. E’ sempre molto bello vedere una nuova monoposto prendere vita, come viene costruita, e tutte le persone che ci lavorano dietro“.



“Al momento non vedo l’ora di andare in Bahrain per testarla, per prenderci confidenza, capirla. Iniziarci a lavorare“. I test pre-stagionali si terranno in Bahrain, come lo scorso anno, da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio. “Sarà una lunga stagione, quindi dobbiamo trovare il ritmo il prima possibile, per cercare di capire questa monoposto. E poi si vedrà dove arriveremo.” conclude Verstappen.

Anche Sergio Perez esprime la sua impazienza di provare la monoposto direttamente in pista. “Sono molto contento di vedere che il team ha messo insieme un progetto incredibile. Ora voglio soltanto scendere in pista. Ma credo che abbiamo fatto molti passi nella giusta direzione, quindi dovrebbe essere un’altra grandiosa stagione per la squadra.” conclude brevemente il pilota messicano.