Red Bull, Lambiase promosso a responsabile delle corse

La ristrutturazione interna della Red Bull continua, con Gianpiero Lambiase che diventerà responsabile delle corse

Lambiase, ingegnere di pista di Max Verstappen, occuperà un nuovo ruolo all’interno della Red Bull. Questa mossa è solo una delle tante che riguardano la ristrutturazione interna che il team sta vivendo. Esempio lampante è l’annuncio dell’addio di Jonathan Wheatley, attuale direttore sportivo. L’obiettivo di questi movimenti interni è quello di migliorare le operazioni in pista.

Lambiase rimarrà al fianco di Max

A seguito dell’addio di Wheatley, il team di Milton Keynes ha scelto di dividere i suoi compiti tra più persone, in modo da gestire meglio quelle che sono le necessità di squadra. L’annuncio non è ancora ufficiale, ma tra i grandi cambiamenti ci sarebbe proprio la promozione dell’ingegnere italiano a responsabile delle corse.

Lambiase continuerà a seguire Max Verstappen durante i gran premi, ma diventerà anche il centro di tutte le attività in pista della Red Bull, supervisionando inoltre il personale a lui assegnato. Tra questi ci sarà Stephen Knowles, che occupa la posizione di Head of Sporting Regulations. Il suo incarico sarà quello di garantire che il team sia conforme ai regolamenti imposti dalla FIA, con cui sarà il principale punto di collegamento.

Wolverson responsabile delle operazioni di gara e O’Reilly a capo della logistica

Altra pedina che si sposta è Richard Wolverson, ingegnere senior di ingegneria automobilistica promosso a responsabile delle operazioni di gara. Gerrard O’Reilly, invece, si occuperà della gestione della logistica del team. Il suo contributo sarà molto importante, specialmente nell’attuale era del famigerato budget cap.

A seguito di questi numerosi cambiamenti, il team principal Christian Horner ha dichiarato come essi siano una grande opportunità per piazzarsi meglio in futuro. “Siamo nel mezzo di un periodo di cambiamenti e sviluppi significativi e, alla luce delle sfide future, abbiamo deciso di modificare la struttura del team di gara. Le nomine ci daranno maggiori capacità in una serie di aree cruciali. Credo che renderanno la squadra più competitiva”.

“Per me è particolarmente gratificante aver promosso persone dall’interno della nostra squadra. Abbiamo un’enorme risorsa di persone eccezionalmente talentuose presso Oracle Red Bull Racing e sono felice di poter dare loro l’opportunità di brillare in ruoli che prima non erano aperti. È un passo avanti per il team nel suo complesso”, ha concluso.

Di: Lavinia Masciocchi