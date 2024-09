Colapinto in Sauber nel 2025?

Franco Colapinto in Sauber: possibile contratto per il pilota argentino

Dopo che la Williams ha scelto di sostituire l’americano Logan Sergeant prima ancora della fine della stagione, il pilota di Formula 2 Franco Colapinto è stato scelto per sostituirlo. Sin da subito l’argentino ha dimostrato di essere perfettamente all’altezza di correre nella classe regina. Il pilota ha mantenuto un buonissimo ritmo durante il suo esordio a Monza, arrivando poi a ottenere i suoi primi punti durante la seconda gara. Le sue ottime prestazioni lo hanno già portato ad avere più punti in Formula 1 di quanti ne avesse mai ottenuti il suo predecessore americano nelle ultime due stagioni. Un posto in Sauber attende perciò Colapinto?

Ciò perché, nonostante le sue eccezionali perfomance, il pilota si ritroverà inevitabilmente senza una sedile in Formula 1 nel 2025. Questo perché l’argentino verrà sostituito dallo spagnolo Carlos Sainz, che aveva già precedentemente firmato un contratto con la Williams per affiancare Alex Albon nella prossima stagione. L’unica opzione rimasta per Colapinto sarebbe quindi quella di correre con l’unico pilota della Sauber attualmente confermato, Nico Hulkenberg.

Le dichiarazioni di James Vowles

Attualmente la Sauber si ritrova ancora con un sedile disponibile per il 2025. Il team principal della Williams si è da subito dichiarato aperto a stipulare un contratto che permetta al ragazzo di gareggiare per il team rivale. “In due gare ha dimostrato al mondo di meritare un posto in Formula 1”, inizia subito Vowles.

“E io ho sempre creduto fermamente che sia necessario far gareggiare i giovani talenti. Quindi vedremo se riusciremo a trovare un modo per lavorare con Audi in questa circostanza. Questo è ciò che pensavo per l’anno prossimo. Vediamo cosa succederà, perché abbiamo consolidato la nostra line up di piloti. Penso che sia ancora quella giusta per la Williams, dato che stiamo crescendo per diventare futuri campioni del mondo“.

Il team principal poi prosegue elogiando nuovamente il giovane argentino, sottolineando quanto gli prema aiutarlo il più possibile nella sua carriera. “Sono incredibilmente orgoglioso, come un padre, di ciò che Franco ha realizzato. Voglio che abbia successo. Inoltre il modo giusto per farlo tornare in Williams è assicurarsi che intanto stia costruendo la sua carriera. È semplice”.

Successivamente gli è stato chiesto se fosse possibile un rilascio momentaneo, mantenendo Colapinto all’interno della famiglia del team di Grove. Il team principal ha risposto: “Allora, non entrerò nei dettagli degli accordi contrattuali, ma lui sarà sempre all’interno della famiglia. E questo è tutto quello che dovete sapere, ma ciò non significa che lui non possa correre altrove”.

Di: Maia Conti