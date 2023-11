Verstappen-Lambiase: una partnership sempre piú solida

La partnership tra Verstappen e Lambiase si rafforza di gara in gara. Tuttavia non sono mancati i momenti di tensione tra i due

Il duo Verstappen-Lambiase ha fatto parlare molto in questi mesi di successi. Insieme dal 2016, i due hanno visto la loro partnership rafforzarsi dopo la stagione 2021, il primo anno di vittorie in campionato di Verstappen. Lambiase ha guidato Max ad ogni singola delle sue 52 vittorie in carriera.

Ma cosa rende i due cosí in sintonia? Si tratta probabilmente di una delle collaborazioni di maggiore successo in questo sport: rispetto reciproco e fiducia hanno consentito a entrambi di arrivare alle migliori soluzioni in qualsiasi circostanza raggiungendo prestazioni eccezionali.

Parlando della loro collaborazione sul podcast Talking Bull, Lambiase approfondisce l’evoluzione della loro dinamica lavorativa. “È del tutto naturale che dopo sette o otto anni che ci conosciamo a vicenda e sappiamo cosa infastidisce l’altro, come collaborare e come sostenerci”, ha spiegato l’ingegnere.

Un rapporto con varie fasi…

Nel 2018, 2019 e 2020 la vettura non era molto competitiva e questo ha procurato grande frustrazione per l’olandese. Ragione per cui proprio in quel periodo i due hanno avuto alti e bassi, a detta di Lambiase. Con l’arrivo del 2021, peró, la cose sono cambaite e la feroce competizione con Lewis Hamilton ha sicuramente rafforzato il loro legame.

Verstappen sostiene che l’intensa rivalità con la Mercedes durante questo periodo non solo li ha avvicinati, ma é anche coincisa con la sua trasformazione da giovane pistola a un maturo vincitore del Gran Premio.

La collaborazione della coppia non è stata però priva di momenti di tensione, ma i battibecchi e i disaccordi sono un aspetto vitale del loro processo. “Le persone a volte non capiscono davvero il rapporto che abbiamo“, ha detto l’olandese. “Le conversazioni possono diventare incandescenti, ma è così che mi piace affrontare le nostre gare. Entrambi vogliamo il meglio”.

Quando viene chiesto a Lambiase di descrivere Verstappen con una sola parola, l‘ingegnere sceglie lo stesso aggettivo per sé stesso: insaziabile. “Non importa quante gare vinciamo, o quanti campionati abbiamo vinto o potremmo vincere, il punto è che non siamo mai felici. Niente è mai abbastanza buono. È questo che ci motiva a continuare a fare quello che stiamo facendo e a seguire il processo.”