Red Bull, Horner traccia un bilancio sulla stagione 2022

La stagione di Formula 1 2022 è terminata con il GP Abu Dhabi disputato nel weekend appena passato. Max Verstappen e la Red Bull hanno vinto i titoli iridati, mentre Sergio Perez ha perso la lotta per il secondo posto, finito nelle mani di Charles Leclerc. Il team principal della Red Bull, Christian Horner traccia un bilancio sul campionato, e ammette che entrambi i contendenti alla posizione da vice-campione, hanno perso molte opportunità.

“Credo che dobbiamo guardare la stagione nel suo insieme, e penso che sia Charles sia Checo si sono lamentati delle opportunità perse. Probabilmente, Charles le ha avute di più rispetto a Checo,” ha dichiarato Christian Horner a RacingNews365.com.

Elogiate le prestazioni di Perez nel 2022

Il team principal della Red Bull elogia le prestazioni di Sergio Perez nel 2022, che ha concluso per la prima volta nella top 3 nella classifica piloti.

“Bisogna vederlo come prestazione annuale, non in una gara. Checo ha concluso il suo miglior anno in Formula 1. Ha vinto il GP di Monaco e la sua condotta a Singapore è stata eccezionale. È stato il miglior Gran Premio, dove l’ho visto guidare,” ha sottolineato Horner.

Inoltre, è convinto che questa stagione gli servirà per crescere: “Prenderà una grande quantità di aspetti positivi. È la prima volta che termina un Campionato tra i primi tre e, infine ne trarrà molte lezioni da quest’anno,” ha commentato.

Christian: “Nessuno potrà ripetere il successo di Max nel 2022”

Parlando di Max Verstappen, Horner considera che nessun pilota potrà replicare il successo che il suo pilota ha avuto in questa stagione. È chiaro che è stato il dominatore, con 454 punti e 15 vittorie.

“Credo che Max sta guidando a un livello nel quale, credo che nessuno potrà ripetere ciò che ha fatto quest’anno. Né tantomeno nello stesso team,” ha affermato Horner in conclusione.