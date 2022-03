Red Bull e Verstappen in pole: ecco i pronostici di F1world

Ecco i pronostici di F1world sulla stagione 2022 che prenderà il via in Bahrain. La Red Bull sembra essere in pole, ma occhio a…

Il Mondiale di Formula 1 prenderà ufficialmente il via domani 18 marzo in Bahrain. Si prospetta una stagione infuocata e al cardiopalma, in cui non mancheranno i colpi di scena. Nuovi regolamenti e monoposto tutti da scoprire, nuove sinergie da creare e quelle precedenti da consolidare, vecchi dissapori da rispolverare o da disintegrare? In tutto questo caotico marasma, chi la spunterà? Chi invece soccomberà? A riguardo, ecco i pronostici di F1world. E voi che ne pensate?

1) QUALE PILOTA CONQUISTERÀ IL TITOLO DI CAMPIONE DEL MONDO?

Sabrina: la lotta sarà serrata ed estenuante, ma quest’anno dovrebbe spuntarla Hamilton. La famelica sete di vittoria, la voglia di rivalsa e di ottenere l’ottavo iridato sono in pole.

David: Verstappen. La Red Bull sarà ancora competitiva, mentre la Mercedes potrebbe pagare soprattutto a inizio stagione il progetto molto intraprendente che ha scelto per la nuova vettura.

Silvia: difficile dirlo, ma se dovessi dire un nome punterei ancora su Max Verstappen. Newey sembra aver ancora una volta azzeccato il progetto, e Max è Max. My two cents. In casa Mercedes invece c’è da capire il rapporto di forze fra Lewis e George, su questo c’è un grosso punto di domanda.

Danilo: Verstappen.

Sole: non vorrei sbilanciarmi troppo ma quest’anno la posta in gioco è molto più alta dello scorso anno. Tra nuove proposte e vecchi “rancori” sarà difficile decretare un vincitore.

2) QUALE TEAM CONQUISTERÀ IL TITOLO COSTRUTTORI?

Sabrina: se trova la quadra tra la sinergia della line up, nuovi regolamenti e sviluppo costante nel corso della stagione senz’altro Mercedes, ma occhio alla Red Bull.

David: Ferrari. La monoposto è nata bene, il resto lo farà la coppia di piloti migliore di tutto il Circus. Ovviamente è essenziale prendere la corretta direzione negli sviluppi, ma a Maranello finalmente appaiono i frutti di un metodo di lavoro razionale.

Silvia: Più che mai lo sviluppo nel corso della stagione sarà enorme. Vincerà chi saprà farsi trovare pronto all’inizio e che allo stesso tempo sarà capace di crescere costantemente col tempo. Poi ci sarà il lavoro dei piloti per cui mi lego al discorso di prima. Team? Mi butto, Red Bull.

Danilo: Red Bull.

Sole: quest’anno forse Red Bull ce la farà.

3) QUALE TEAM RIUSCIRÀ A CRESCERE MAGGIORMENTE DURANTE LA STAGIONE?

Sabrina: Alpine ha tutte le carte in regola per far bene. Si spera che i problemi avuti nei test siano soltanto di assestamento.

David: Alpine. I problemi delle sessioni di test sono “di gioventù”. La casa francese ha esperienza, piloti, management, struttura tecnica e budget per stazionare stabilmente tra le prime.

Silvia: Per quanto visto fino ad adesso, credo che la W13 sia la monoposto che emergerà di più, ne ha tutte le potenzialità.

Danilo: Aston Martin.

Sole: dai dati dei test, probabilmente la Ferrari.

4) QUALE TEAM TERMINERÀ LA STAGIONE IN ULTIMA POSIZIONE? DAI PRONOSTICI DI F1WORLD EMERGE CHE…

Sabrina: Haas, la situazione in cui verte non è delle più rosee e il rischio che abbia difficoltà a proseguire il cammino in Formula 1 incombe sempre di più.

David: Haas. Molto banalmente…mancheranno i soldi.

Silvia: ahimè Haas. Vedo che i suoi diretti rivali hanno fatto uno step in avanti importante, mentre la squadra americana pare più indietro. Per loro la stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma mi auguro possano migliorare.

Danilo: Haas.

Sole: ho paura che la Haas non arriverà neanche a metà campionato.

5) TRALASCIANDO CHI CORRE PER MERCEDES, FERRARI E RED BULL, QUALI PILOTI POTRANNO AMBIRE ALLE POSIZIONI DEL PODIO?

Sabrina: sicuramente i due della McLaren e dell’Alpine.

David: i due McLaren (ma la vettura ha mostrato qualche problema di troppo in queste prime prove stagionali) e Alpine.

Silvia: ovviamente in primis ci sono Lando Norris e Daniel Ricciardo, con la McLaren che si trova nella posizione di migliorare per lottare per le prime tre posizioni.

Danilo: Vettel, Alonso e Gasly.

Sole: chiaramente Norris, ma occhio anche a Gasly e Ocon, reduci da una discreta stagione lo scorso anno.

6) QUALE EX PILOTA DI FORMULA 1 VORRESTE RIVEDERE IN GRIGLIA E PERCHÉ?

Sabrina: si tratta di due piloti scomparsi troppo presto. Senza neanche pensarci due volte vi dico che rivorrei in pista Ayrton Senna: talento ineguagliabile e sguardo ipnotico; e Jules Bianchi per vederlo realizzare il sogno di diventare Campione del Mondo con la Ferrari.

David: Kobayashi. Non succederà mai, ma il giapponese per me non ha avuto le opportunità che meritava.

Silvia: Guardando al recente passato Giovinazzi. Antonio merita la Formula 1, ma mi rendo conto che sarà difficile ritrovarlo in una griglia dove neanche uno come Oscar Piastri ha trovato un posticino.

Danilo: Hulkenberg perché è un pilota solido, completo e che potrebbe fare le fortune di qualsiasi team nel midfield.

Sole: ho sperato fino all’ultimo che uno tra Giovinazzi o Hulkenberg prendessero il posto di Mazepin.

7) SAINZ VS LECLERC. CHI SARÀ DETERMINANTE E CHI NE USCIRÀ VINCITORE? DAI PRONOSTICI DI F1WORLD EMERGE CHE…

Sabrina: Leclerc, ma dopo una serrata e al cardiopalma battaglia con la costanza di Sainz.

David: Leclerc. Ma di poco, perché la solidità dello spagnolo è impressionante.

Silvia: Leclerc e Sainz sono due piloti complementari, la Ferrari in tal senso ha fatto tombola. In due anni di magra c’è da dire che Charles ha acquisito un’esperienza tale che, combinata al suo innato talento, penso gli permetterà di uscirne alla lunga. Tolta Monza 2020 però non ho mai visto Carlos lottare per la vittoria – potrebbe sorprendere.

Danilo: Leclerc è un pilota più talentuoso.

Sole: determinante penso Sainz, visto che ha molta costanza nell’andare a punti, ma spero che Leclerc ne esca vincitore.

8) PRONOSTICO SECCO PER IL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN

Sabrina: Hamilton, Verstappen, Leclerc.

David: Verstappen, Leclerc, Sainz.

Silvia: Complicatissimo. Non voglio dire cose tanto per dire, la sensazione è che tra qualche giorno potremmo vedere questo podio: Verstappen, Hamilton, Russell.

Danilo: Leclerc, Verstappen, Perez.

Sole: ogni volta che faccio pronostici il podio va al contrario di come previsto. Non voglio portare sfortuna a nessuno.

9) PRONOSTICO SECCO STAGIONE 2022

Sabrina: Piloti: Hamilton, Verstappen, Leclerc. Costruttori: Mercedes, Red Bull, Ferrari.

David: Verstappen, Leclerc, Hamilton.

Silvia: Piloti? Verstappen, Leclerc, Hamilton. Costruttori? Red Bull, Mercedes, Ferrari.

Danilo: Verstappen, Leclerc, Hamilton.

Sole: idem alla precedente, ma aggiungerei soltanto: le vecchie glorie vogliono dimostrare ancora il loro potenziale, mentre i giovani vogliono conquistare il nuovo continente. Vedremo chi la spunterà.

Voi vi trovate d’accordo con i pronostici di F1world?