Red Bull e Sainz: il sedile è dello spagnolo?

Nonostante la scelta si stia lasciando attendere, in Red Bull pare ci siano tutti i presupposti per considerare Carlos Sainz parte della scuderia, sarà così? È risaputo che la Red Bull nell’ultimo periodo stia cercando fortemente di trovare un pilota per poter completare la sua line-up per il 2025. Sergio Perez ce la sta mettendo tutta per riuscire a recuperare la sua forma migliore, visti i risultati ottenuti l’anno scorso. All’inizio di questa stagione il pilota messicano ha cercato di rettificare la sua performance portandosi a casa dei risultati decisamente migliori. Nonostante questo, il team di Milton Keynes, che non ha fretta di compiere una decisione, sta considerando anche altri campioni per poter occupare quel sedile. Tra i designati per approdare in Red Bull, c’è Carlos Sainz.

Carlos Sainz è quindi una delle scelte della Red Bull per il 2025, per affiancare Max Verstappen. Nonostante inizialmente si pensasse a Daniel Ricciardo come possibile compagno di squadra dell’olandese, Helmut Marko ha espresso nell’ultimo periodo qualche dubbio in merito. Qual è la migliore opzione per il team nel 2025? Le performance dell’australiano sono state fallimentari, a differenza del suo compagno di squadra Tsunoda che invece ha portato dei punti alla sua squadra. Pertanto il giapponese non è visto ancora come un candidato valido per poter occupare quel posto nel team campione del mondo.

Il team di Milton Keynes ha nel mirino il madrileno

Sarà quindi fuori dalla propria comfort zone che la squadra di Milton Keynes cercherà un nuovo pilota. L’iberico è un pilota che nell’ultimo periodo sta effettuando delle perfomance a un ottimo livello. Poiché è in fase di valutazione, Carlos Sainz è conteso tra più scuderie ed è a proposito di questo che Marko, consigliere Red Bull si esprime. “Stiamo parlando con lui, questa è la sua stagione più forte in Formula 1” ha dichiarato. “Però l’offerta in Audi è molto alta, difficile da battere”.

L’austriaco conosceva già bene il livello del numero 55 che si era già distinto ai tempi di Toro Rosso, quando guidava al fianco di Max Verstappen. Nonostante questo però Red Bull decise di non rinnovarlo allora, costringendolo a esplorare opzioni altrove. Dopo l’uscita di Ricciardo, la scuderia di Milton Keynes fa fatica a trovare il compagno giusto per Max e solo con Perez pare aver trovato una quadra. Ma la line-up Hamilton-Leclerc che si prospetta per il 2025 in Ferrari, spaventa gli austriaci a tal punto da ricercare dapprima risultati coerenti e poi scegliere l’effettivo nuovo pilota.

Helmut Marko ha anche suggerito che Perez potesse rilassarsi con un contratto pluriennale, ma in realtà non si è sicuri che possa tenere testa alla griglia a lungo termine. Audi resta quindi l’opzione più logica per Carlos Sainz. La domanda è se il pilota della Ferrari è attratto dal contratto big-figure offerto da Audi, oppure stia davvero considerando l’opzione Mercedes. Non ci resta che aspettare.

