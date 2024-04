GP Cina, FP1: il leader che non ti aspetti

Sorprese a Shanghai: Stroll guida le FP1 del GP di Cina, tra imprevisti e classifiche “falsate”

Si torna a correre a Shanghai dopo 5 anni, con gli ultimi appuntamenti saltati a causa pandemia. Le FP1 del GP di Cina sono fondamentali: si tratta di un weekend sprint, il che obbliga i team a familiarizzare con il tracciato unicamente il venerdì mattina. Proprio per questo motivo, nelle uniche prove libere del fine settimana, il leader potrebbe variare. Certamente, però, non ci si aspetterebbe un podio con Lance Stroll davanti a tutti, Piastri secondo e Verstappen solamente terzo.

Si accende la pista… letteralmente

Visti i soli 60 minuti a disposizione, le squadre devono testare tutte e tre le gamme di pneumatici portate a Shanghai da Pirelli. La strategia viene differenziata. Unicamente 15 minuti, però, per i piloti: un principio di incendio dell’erba in curva 7 ha costretto i commissari a interrompere la sessione. Si riparte dopo 7 minuti e dopo ulteriori otto arriva bandiera bianco e nera per Lewis Hamilton per aver oltrepassato la linea di ingresso della corsia dei box. La causa è stata uno scontro sfiorato con Norris, che avrebbe, secondo il sette volte iridato, costretto lo stesso a spostarsi in quanto ‘spinto’.

Parentesi Hamilton superata, i crono continuano a scendere. In termini di tempi sul giro, la Red Bull è ancora in testa con entrambe le vetture: Verstappen leader con un 1:38.498. Il comando passa successivamente, però, nelle mani di Ferrari. Nelle simulazioni di qualifica dell’ultimo quarto d’ora, la griglia si accorcia, ci si avvicina: i primi dieci sono separati da 846 millesimi di secondo su un circuito sconosciuto per queste monoposto.

In maniera completamente inaspettata, Stroll ha sorpreso tutti dando lo strappo in 1:36.302s, che lo ha portato a tre decimi di vantaggio su Piastri e Verstappen. La classifica risulta comunque “falsa”. In casa Mercedes e in casa Ferrari, nonché per Fernando Alonso, non è stata provata tale simulazione. Infatti i piloti di Maranello, a prima vista, sembrerebbero in crisi: tredicesimo Leclerc, seguito a ruota da Sainz. La verità, invece, ci racconta una buona Ferrari nel coso della sessione. Da segnalare Zhou, al primo GP in casa, che porta a casa un’ottima undicesima posizione.