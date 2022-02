Scelta libera sulla mescola di gomme alla partenza della gara

Tutti i piloti potranno decidere di montare la mescola migliore nonostante quella utilizzata in Q2

A partire dalla prossima stagione, anche i primi dieci piloti in griglia potranno decidere quale mescola di gomme montare per la partenza della gara. E’ quanto deciso dallo Strategy Committee a seguito dell’ultima riunione ufficiale.

La vecchia regola, entrata in vigore nel 2014, obbligava infatti i primi dieci team classificati a montare la stessa mescola del Q2, imponendo dunque un certo tipo di strategia.

Come riporta Motorsport.com, da marzo sarà invece data a tutti la possibilità di schierarsi in pista con le gomme ritenute più performanti dalle scuderie. Queste potranno dunque contare su una maggiore libertà di azione nel corso dell’intera gara.

GOMME PIU’ GRANDI E MAGGIORE PRESSIONE

Si tratta di un ulteriore (e importantissimo) cambiamento riguardante gli pneumatici, su cui gli occhi di tutti sono puntati ormai da tempo. In occasione della prima tappa mondiale in Bahrain nel weekend del 18-20 marzo, vedremo infatti scendere in pista delle monoposto totalmente diverse sostenute da gomme di 18 pollici. Da ciò dipenderà il comportamento delle vetture sull’asfalto e lo stile di guida dei piloti, che dovranno di conseguenza adattarsi in fretta alla novità. Ovviamente, la dimensione non sarà l’unica cosa a cambiare parlando di pneumatici: a farlo sarà anche la pressione di partenza e la temperatura delle termocoperte.

Tra supposizioni e congetture, le uniche cose che potranno darci certezza di ciò che accadrà sono i test (attesi a Barcellona e Bahrain) e, soprattutto, l’avvio del mondiale, che metterà finalmente in luce difficoltà e vantaggi di ogni singola scuderia del Circus.