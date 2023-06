Mercedes, Hamilton sul rinnovo: “È tutto pronto”

Sul rinnovo di contratto con la Mercedes Lewis Hamilton ha parlato in questi giorni sottolineando la sua voglia di tornare lì davanti

Nel mese di maggio uno dei temi più sulla bocca di tutti è stato quello del futuro di Lewis Hamilton. Si diceva che il sette volte campione inglese potesse aver intavolato un discorso con la Ferrari, ma la verità è venuta fuori a Monaco quando con i media l’inglese ha negato queste speculazioni confermando invece quanto fosse vicino a firmare il rinnovo con Mercedes, la squadra che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera.

Sul contratto si è parlato anche dopo la gara di Barcellona, a distanza di qualche settimana da quest’episodio. “Credo che la mia fame [ndr. di vittorie] non sia mai realmente cambiata“, le parole di Lewis Hamilton riportate da RacingNews365.com. “Sono in un grande momento della mia vita, e sono felice di dove mi trovo adesso”.

“È tutto pronto. Ho una grande, grande squadra intorno a me sia dentro che fuori la pista. Ho un grande gruppo di ingegneri: conosco Peter Bonnington da tanto tempo, e quello che fanno Bono, Mike e tutti gli altri ragazzi è fantastico. Mi sento in forma ed in salute, il Gran Premio di Spagna è stato per me molto solido”.

“Voglio continuare così finché posso, ma voglio anche essere [ndr. o meglio tornare] là dove è Max, o come minimo lottare con lui. Motivo per cui sono super concentrato nel raggiungere quel traguardo, anche se c’è tanta strada da fare, ma c’è tempo”. L’obiettivo è chiaro, riportare la Mercedes e, di conseguenza, sé stesso al vertice. Là dove è stato per anni vincendo e dominando tanto da diventare il pilota con numeri record in termini di campionati, vittorie, pole position.