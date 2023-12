Red Bull, ancora incerto il futuro di Marko

Il futuro di Helmut Marko in Red Bull è ancora incerto. Ad un anno dallo scadere del contratto del veterano austriaco ci sono ancora dei dubbi sul suo rinnovo. Tra chi minaccia per un suo rinnovo e chi lo vorrebbe fuori dal team

Il contratto di Helmut Marko con la Red Bull come consulente del marchio scade nel dicembre 2024 e il suo futuro dopo quella data è ancora incerto. Tuttavia, l’austriaco ha rivelato che in settimana dovrebbero tenersi dei colloqui al fine di trovare un accordo tra le varie parti. Qualche mese fa, sulla stampa tedesca era emersa la voce di una “guerra civile” in corso alla Red Bull tra Christian Horner, Helmut Marko e Max Verstappen.

Il boss del team avrebbe voluto sbarazzarsi del dottor Marko per ottenere il pieno potere all’interno della squadra, ma Max ha subito minacciato di andarsene se ciò fosse accaduto.

Il contratto di Helmut con la scuderia austriaca scade alla fine del 2024, tra poco più di un anno. Per il momento, quello che farà dopo la prossima stagione è un’incognita, affermando che “non è stato ancora deciso nulla“.

Gioco di poteri in casa Red Bull

Vale la pena notare che dalla morte di Dietrich Mateschitz – ex proprietario della Red Bull – le trattative per la gestione del team di Formula 1 sono state condotte tra Mark Mateschitz, i thailandesi e Oliver Mintzlaff, ora nuovo CEO del marchio di bevande energetiche.

“Le decisioni sono ancora aperte, compreso quello che farò dopo. Il mio contratto attuale dura fino alla fine del 2024. Ora c’è una cerchia allargata di persone che comprende Mark Mateschitz, i thailandesi e Oliver Mintzlaff. Il modo in cui siamo riusciti a decidere con Dietrich è stato unico, ma ora le cose sono cambiate“, ha dichiarato il consigliere della Red Bull al quotidiano Osterreich.

Il rapporto speciale tra Marko e Verstappen

l rapporto tra Helmut Marko e Max Verstappen è stato stretto fin dagli esordi del tre volte campione del mondo in Formula 1. Per questo motivo, l’olandese ha già detto che il suo nome deve essere utilizzato come base di partenza. Super Max ha anche affermato che se Marko dovesse lasciare la squadra su richiesta di Horner, lui farebbe fatto lo stesso.

Può bastare questo per far sì che la permanenza del veterano sia garantita a Milton Keynes?

“È una questione complessa. Ovviamente ho anche degli obblighi nei confronti della Red Bull e di Max. Tuttavia, il pacchetto complessivo deve combaciare. Ripeto, non è ancora stato deciso nulla“, ha concluso Helmut Marko.