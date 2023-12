Alpine: la vettura è stata costruita da 0 per il 2024

Caso Alpine, la vettura del 2024 è stata costruita da zero. A dare maggiori dettagli sulla monoposto è Matt Harman, direttore tecnico della squadra

La squadra francese quest’anno ci vuole vedere chiaro. Per questo, a parlare della vettura dell’Alpine, che verrà svelata a breve nel 2024, è il direttore tecnico della squadra. In particolare, Matt Harman parla di quelli che sono stati i momenti salienti del 2023 e delle loro performance. Nelle parole del direttore tecnico, trasparisce una certa amarezza per la stagione conclusa, e dei mancati progressi avuti nel corso dell’anno. Ad oggi, la squadra francese spera di poter rimontare all’interno della classifica, optando per la scelta migliore: quella di ripartire da zero.

Matt Harman si esprime così in merito ai lavori sulla nuova vettura: “Per questa vettura non abbiamo lavorato allo stesso modo in cui abbiamo lavorato sulla A522. Io credo che nel 2022 abbiamo fatto davvero un buon lavoro. Ogni volta che facevamo qualche progresso sulla vettura, la alleggerivamo del suo carico. Quindi avevamo molto margine di miglioramento. Man mano che ci avviciniamo all’ultimazione dei lavori, ci accorgiamo di quanto il lavoro sia duro e particolarmente ingannevole. Perché abbiamo sempre più dettagli da aggiungere. E in termini dettagli dobbiamo essere cauti, soprattutto per come viene speso il nostro budget.”

In seguito, il direttore tecnico parla di quali sono gli obbiettivi per quest’anno, e cosa si aspettano di vedere nella stagione del 2024. “Io credo che per la macchina di quest’anno, abbiamo dovuto investire davvero parecchio. Motivo per cui la macchina ad oggi è stata costruita completamente da 0. Tecnicamente abbiamo iniziato a lavorare alla vettura da metà anno, abbiamo iniziato molto presto. E molte delle componenti non sono le stesse utilizzate per la vettura di quest’anno. Credo che si noterà all’interno della griglia, perché vedrete numerosi cambiamenti, che ci aspettiamo di mantenere per i prossimi due anni.“