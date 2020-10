Red Bull al GP dell’Emilia Romagna: Anteprima

L’obbiettivo dichiarato di Max Verstappen è salire sul gradino più alto del podio. La Red Bull al GP dell’Emilia Romagna sfida la Mercedes.

Questo fine settimana la Formula 1 torna ad Imola. L’ultimo a trionfare sul circuito del Santerno fu l’inarrivabile Michael Schumacher davanti a Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya, nell’ultima edizione del GP di San Marino, nel 2006. A distanza di ben 14 anni rivedremo sfrecciare le monoposto su uno dei circuiti più spettacolari e tecnici del panorama. La Red Bull arriva al GP dell’Emilia Romagna determinata a sfidare i rivali della Mercedes, con un Verstappen più carico che mai.

LE PAROLE DI VERSTAPPEN

l’olandese della Red Bull non vede l’ora di correre sulla pista emiliana, ma ammette che sarà difficile trovare il giusto set up, dato che ci sarà una sola sessione di prove libere. Le sue parole: “Non faccio molta attenzione ai numeri. E’ bello ottenere più podi, ma siamo tutti qui per vincere, quindi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di essere ancora migliori come squadra. Il nostro obbiettivo deve essere il più alto possibile. Non credo che sarà facile impostare la macchina perchè abbiamo solo una sessione di prove libere“.

Il pilota Red Bull racconta poi la sua esperienza ad Imola ai tempi della F3 : “Voglio davvero correre lì con una macchina di Formula 1. L’ultima volta che la Formula 1 ha corso ad Imola fu nel 2006 e penso che il circuito sia cambiato da allora. Ho corso lì in Formula 3 e mi sono divertito molto. Serve una buona velocità massima e un buon assetto. Certo, le vetture di F1 sono più difficili da seguire rispetto alle monoposto di F3, quindi i sorpassi non saranno facili. Nel complesso, penso che sarà una grande aggiunta al programma”.

ALBON: “VOGLIO LASCIARE PORTIMAO ALLA SPALLE”

Dopo la disastrosa gara di Portimao, Albon è pronto a riscattarsi sullo storico circuito imolese. “Voglio lasciare il Portogallo alle spalle e fare un buon fine settimana ad Imola. Sono entusiasta di guidare di nuovo lì. Ho guidato ad Imola nel primo anno della mia carriera, in Formula Renault. E’ un grande e storico circuito ed è molto veloce, il chè è sempre divertente per un pilota” ha dichiarato il thailandese.

“E’ simile a Sukuza: si tratta di precisione ad alta velocità con pochissimo margine di errore. Penso che per noi sarà importante qualificarci bene ed essere davanti per poter correre con aria pulita e lottare con il gruppo dei primi per non perdere tempo lottando con altre vetture”, ha concluso Albon.