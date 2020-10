Ferrari: in arrivo ulteriori aggiornamenti per Imola

Ferrari vuole continuare a migliorare, portando altri importanti aggiornamenti in vista dell’appuntamento di Imola

Il weekend di Imola è alle porte, tra mille dubbi e mille incognite. Il team del Cavallino, che avrà quest’anno il terzo Gran Premio di casa, sarà chiaramente l’osservato speciale. Ferrari, infatti, arriva da un weekend piuttosto positivo a Portimao, con un quarto ed un decimo posto, frutto di migliorie che hanno funzionato piuttosto bene. Con questi sviluppi, l’obiettivo è quello di continuare con una crescita lenta ma costante. Il target della Scuderia Ferrari sarà quello di portare ad Imola altri aggiornamenti per cercare di implementare la vettura in vista del 2021.

È chiaro che gli sviluppi portati in Portogallo sono stati utili. Basti pensare al GP d’Eifel. Leclerc, infatti, in Germania partiva dalla quarta casella, esattamente come a Portimao. Tuttavia, il suo ritmo di gara è stato molto più basso rispetto a quello dei suoi rivali nella zona centrale, cosa che non è accaduta in Portogallo.

Il buon passo di Leclerc fa sperare alla Ferrari di aver finalmente trovato la giusta direzione. Il calo di ritmo del monegasco negli ultimi giri rispetto alla Red Bull di Max Verstappen lascia, però, ancora qualche dubbio. Ma per cercare di potenziare anche questo punto, saranno apportati ulteriori miglioramenti alla monoposto per questo fine settimana al GP dell’Emilia Romagna.

GLI AGGIORNAMENTI DELLA FERRARI AD IMOLA

Gli aggiornamenti di Ferrari previsti per Imola saranno soprattutto aerodinamici, così come ci saranno alcune modifiche al fondo. La squadra di Maranello ha lavorato duramente per adattare e migliorare leggermente anche le ali delle due vetture, in modo da poter continuare con il loro sviluppo per il 2021 sia nella sospensione posteriore sia nella scatola dello sterzo.

Per Ferrari gli sviluppi saranno fondamentali e sarà importante portare in cascina un altro buon risultato, a maggior ragione durante un Gran Premio di casa così importante come quello di Imola. E chissà se la squadra del Cavallino Rampante farà sognare di nuovo tutti gli appassionati, con una SF1000 performante, una buona prestazione e, magari, un podio che manca da troppe gare.