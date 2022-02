Red Bull: accordo record da 150 milioni con Bybit

Il mondo delle criptovalute si espande: aumentano i contratti anche nella Classe Regina

Tre anni per 150 milioni di dollari. Questi i numeri del nuovo accordo record firmato da Red Bull e la piattaforma di criptovalute Bybit. Ad annunciarlo con grande orgoglio ed entusiasmo è stato Christian Horner, Team Principal della scuderia di Milton Keynes, che segue un trend in continua crescita in Formula 1. Non si tratta infatti del primo sponsor proveniente dal mondo della moneta virtuale. Nella Classe Regina, già figurano nomi come Crypto.com (title sponsor del GP di Miami 2022), FTX con Mercedes o Bitci.com per McLaren.

Dopo un importante accordo con Oracle, mirato a colmare il vuoto lasciato dall’uscita di scena della Honda e sostenere la nuova divisione Red Bull Powertrains, il nuovo contratto stipulato con Bybit rappresenta un ulteriore contributo significativo.

🗣 “I’m delighted to welcome Bybit to the Team. They share the Team’s passion to exist at the forefront of technological innovation” Christian on @Bybit_Official #RaceToTheNextLevel — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 16, 2022

“L’obiettivo è quello di ravvivare l’esperienza in Formula 1 attraverso il digitale”

Come riporta Motorsport.com, Christian Horner ha commentato l’accordo raggiunto, con la speranza che questo possa avvicinare i fan e gli appassionati al mondo del digitale: “Condividono la passione del team di essere in prima linea nell’innovazione tecnologica e di stabilire il ritmo competitivo. Alleato a ciò è l’impegno di Bybit di ravvivare l’esperienza dei fan in Formula 1 attraverso l’innovazione digitale. Questa è anche una missione chiave per la squadra e l’assistenza di Bybit ci aiuterà a costruire una connessione più profonda, coinvolgente e unica con il team per i fan di tutto il mondo“.