Hamilton verso il ritiro? Il pensiero dei fans

Lewis Hamilton ha appena concluso la sua prima stagione in Formula 1 con la Ferrari, particolarmente impegnativa, senza grandi soddisfazioni

Si è da poco conclusa, la prima stagione da pilota della Ferrari di Lewis Hamilton, che si è rivelata particolarmente impegnativa e disastrosa. Una triste e deludente realtà, rispetto alle premesse della vigilia del campionato. Il pilota inglese, ha definito questa annata la più difficile della sua carriera in Formula 1.

Tante le difficoltà, che il pilota si è trovato a dover affrontare, con una SF-25 molto ostile e non competitiva, senza mai riuscire a salire sul podio. Per lo meno, confrontando con il compagno di squadra, Charles Leclerc, il quale nonostante tutto è riuscito a portare a casa cinque podi.

Cosa pensano i fans?

Il 7 volte campione del mondo di Formula 1, ha affrontato l’ultima parte dell’anno con commenti e un profilo molto basso, tant’è che una volta terminato il GP Abu Dhabi, ha rivelato di voler staccare la spina e di non voler pensare al 2026, durante la pausa invernale. Questa decisione e il desiderio di prendere sicuramente del tempo per sé stesso, ha naturalmente alimentato molte voci e preoccupazioni da parte dei fans su un possibile ritiro da parte di Lewis Hamilton, dopo questa difficile stagione 2025.

A tal proposito e per capire cosa ne pensano i fans della Formula 1, RacingNews365 ha realizzato un sondaggio. Il risultato rivela che, una buona parte degli utenti (un quarto) crede che non dovrebbe far ritorno in pista nel 2026, mentre dall’altra si pensa che debba continuare e tentare di vincere il suo ottavo titolo iridato in Formula 1.

C’è chi è comunque sicuro che Lewis Hamilton continuerà a correre in Formula 1, consapevole di “avere ancora qualche stagione”. Infine, il 18% dei voti sono stati espressi a favore di un ritiro di Hamilton al termine del 2026.

