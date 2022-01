Racing Pride, un movimento in crescita anche nel Nord America

Non solo la Formula 1, ma tutto il motorsport si sta dimostrando sempre più aperta alla tematica della diversità. Lo abbiamo visto con il progetto We Race As One, o con sempre più iniziative promosse da squadre e da piloti. Fra tutti non si può non menzionare Racing Pride co-fondato da Richard Morris. Il movimento che si batte per una maggior apertura del motorsport verso le tematiche LGBTQ+. Un progetto nato nel 2019, e che adesso per il 2022 si pone l’obiettivo di continuare a crescere stavolta nel Nord America.

We are massively excited to announce that Racing Pride is expanding to North America. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Racing Pride is committed to positively promoting #LGBTQ+ inclusion in motorsport, and we are pleased that we will now be actively involved in supporting North American motorsport. 🌎 pic.twitter.com/uFUZOZ9BbU

— Racing Pride (@RacingPrideHQ) January 24, 2022