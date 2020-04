Racing Point taglia gli stipendi causa Coronavirus

La scuderia Racing Point, guidata da Lawrence Stroll, si unisce all’ERTE, e Pérez e Stroll abbassano i loro salari

La crisi causata dall’epidemia di Coronavirus non sta risparmiando nessuno. Il mondo della Formula 1, e del Motorsport in generale, sta pesantemente risentendo il contraccolpo economico causato dalla diffusione del virus. Notizia dell’ultim’ora, Racing Point si unisce all’ERTE. In poche parole, a causa dell’esistenza di cause di forza maggiore temporanea, il datore di lavoro può decidere di sospendere i contratti di lavoro o ridurre stipendi ed orario di lavoro attraverso il meccanismo dell’ Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).

Racing Point è la terza squadra a licenziare temporaneamente alcuni dei suoi lavoratori a causa della crisi data dal Coronavirus. Il team di Silverstone si unisce così alla stessa misura adottata da McLaren e Williams. Anche i piloti sono coinvolti. Secondo un portavoce del team, “Parte dello staff riceverà un ERTE“. Sergio Pérez e Lance Stroll “Abbasseranno volontariamente i loro stipendi”.

ASTON MARTIN NEL 2021

I leader dei marchi che compongono il Grand Circus stanno negoziando una nuova cifra per il limite di budget che entrerà in vigore nel 2021. Tutto indica che i 154 milioni di euro inizialmente previsti saranno ridotti per risparmiare squadre con meno risorse. Secondo le informazioni della stampa italiana, Ferrari e Red Bull sarebbero invece contrarie alla riduzione del limite di budget. Da parte sua, Mercedes invece sostiene un blocco guidato da McLaren che richiede una riduzione a 90 milioni di euro.

Nel 2021 Racing Point opererà un ulteriore cambiamento: diventerà, infatti, il team ufficiale Aston Martin. Il marchio britannico darà il suo nome alla scuderia di Stroll che continuerà a mantenere il motore Mercedes e la sede a Silverstone, in Gran Bretagna. Lawrence Stroll vuole, infatti, porre le basi per una squadra capace di dar fastidio ai team di punta ed essere vincente.