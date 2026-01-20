Racing Bulls a Imola: Shakedown della VCARB03

Racing Bulls apre la sua stagione 2026, e come di consueto a Imola, portando in pista la neo VCARB03

È il 20 gennaio 2026, a Imola il cielo è grigio, tempo incerto, tra scrosci di pioggia e una foschia, come avviene in questo periodo in Emilia-Romagna. Un rombo improvviso, e a sorpresa che si sente provenire dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. È la Racing Bulls, che come un classico appuntamento, ha scelto il tracciato di Imola per portare al battesimo della pista, la sua nuova vettura, la VCARB03.

La VCARB03, spinta da un V6 realizzato da Red Bull Powertrains in collaborazione con Ford Racing, che si è udito molto bene, dopo appena pochi giri è dovuta rientrare ai box. Giusto un piccolo problema di gioventù, con i meccanici che hanno lavorato e verificato che fosse tutto a posto.

La Racing Bulls, la cui sede è a Faenza, a pochi chilometri da Imola, ha così sfruttato la distanza permessa dal regolamento per lo shakedown, giusto 15 chilometri, per provare che tutti i sistemi della vettura funzionassero in modo corretto.

Primi dettagli della VCARB03

La vettura è scesa in pista per la prima volta, poco dopo mezzogiorno, alle 12:26. La livrea è quella che è stata presentata lo scorso 15 gennaio a Detroit, in Michigan. Al volante si sono alternati i due piloti titolari, Liam Lawson e Arvid Lindblad. Il pilota neozelandese, ha avuto l’onore di aprire le danze, portando in pista la neonata vettura per la prima volta, con Arvid Lindblad da semplice spettatore, nell’attesa di poter provare anche lui, il nuovo ‘giocattolino’ del team diretto da Alan Permane.

RACING BULLS ON TRACK! Another day, another 2026 car breaks cover… Federico Basile Ph @ FB-PhotoImages pic.twitter.com/0XahfX0xRg — The Race (@wearetherace) January 20, 2026

Nello shakedown di questa mattina, la VCARB03 è scesa in pista con pneumatici Full Wet Demo, come previsto dal regolamento sportivo. Anche per domani, sono previste le stesse mescole messe a disposizione da Pirelli, per questo tipo di attività in pista.

La vettura è molto simile a quella vista nel rendering, con cui il team ha presentato la livrea. Lo scorso 15 gennaio, in Michigan, non è stata svelata la vera monoposto, tuttavia già attraverso i disegni computerizzati, si potevano intravedere le forme della VCARB03. Guardandola ora in pista, salta all’occhio la forma dell’airscope, trapezoidale, ma anche il musetto e i supporti che lo collegano al mainplane.

Il muso è all’altezza del profilo principale. Molto strette le bocche delle pance, una soluzione già vista nelle altre vetture 2026, scese in pista in questi primi giorni di gennaio. Da notare anche il tirante per il fondo, sistemato davanti alle sospensioni posteriori. Schema push-rod sia per le anteriori, che per quelle posteriori.

Lindblad, esordio non come previsto

Dopo aver effettuato i primi giri con la VCARB03, Liam Lawson è poi rientrato ai box. Il tempo di lasciare i meccanici lavorare, ed effettuare tutte le verifiche del caso. Poi, è stata la volta del giovane ed esordiente Arvid Lindbald, portare in pista la vettura.

Probabilmente la pista di Imola bagnata, e la poca esperienza del giovane, che finisce quasi subito fuori pista. Lindblad stava percorrendo la chicane Villeneuve, quando ha perso il controllo della vettura, finendo nella ghiaia. La VCARB03 non è sembrava danneggiata, almeno non in modo rilevante, tuttavia è stato necessario l’intervento del carro attrezzi, per riportarla ai box.

Meccanici ovviamente al lavoro, per eventuali riparazioni. Racing Bulls conclude questa giornata, senza aver completato tutti i giri previsti per oggi. Tuttavia, nella giornata di domani (mercoledì 21 gennaio) il team di Faenza tornerà in pista, come da programma per il filming day. Sono previsti 200 chilometri sul tracciato di Imola, con entrambi i piloti che si alterneranno al volante.

Al termine di queste giornate, Racing Bulls spedirà la VCARB03 a Barcellona, dove dal 26 al 30 gennaio sono previste le prime sessioni di test pre-stagionali, le quali saranno a porte chiuse.