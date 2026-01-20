Mercedes conferma l’uscita del progettista John Owen

John Owen lascerà la Mercedes dopo quasi vent’anni in Formula 1

Il progettista di lunga data della Mercedes, John Owen, ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo come confermato dal team di Formula 1. Martedì mattina la scuderia di Brackley ha annunciato che Owen, direttore del design delle vetture, lascerà il team entro la fine dell’anno. Secondo il team, Owen ha deciso di prendersi una pausa e assisterà il suo successore durante la fase di transizione prima di iniziare il suo periodo di aspettativa alla fine del 2026.

La fine di un percorso iniziato nel 2007

Figura centrale nella crescita della squadra, Owen ha attraversato tutte le fasi dell’era moderna della Mercedes in Formula 1. Entrando a far parte della squadra nel 2007, ha contribuito in modo diretto ai nove titoli mondiali costruttori vinti consecutivamente dalla scuderia dal 2014 al 2021. Il suo ultimo incarico riguarda la progettazione della monoposto 2026, la W17. Mercedes ha chiarito che il passaggio di consegne avverrà in modo ordinato e il suo ruolo sarà coperto attraverso una promozione interna per garantire la continuità all’interno della struttura tecnica.

W17. It’s nearly time pic.twitter.com/wlAxA0N6Ir — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 17, 2026

“Auguriamo a John tutto il meglio per il futuro e lo ringraziamo per il ruolo fondamentale che ha svolto, contribuendo a tutti i successi della squadra” ha dichiarato il team. Ad ereditare il suo incarico sarà Giacomo Tortora, che assumerà il ruolo di direttore del car design. Il vice direttore tecnico Simone Resta, invece, supervisionerà il gruppo. Questo annuncio arriva a pochi giorni dalla tanto attesa presentazione della livrea Mercedes, la quinta squadra in questa stagione a presentare il suo nuovo design.

Maria Rita Manica