Nuovo propulsore Honda: ecco i primi dettagli

Honda rivela alcuni dettagli del nuovo propulsore, ma è tutto ancora ben nascosto

Grazie alle foto pubblicate da RacingNews365, è possibile ammirare il nuovo propulsore che farà parte del nuovo sistema ideato da Honda per la stagione 2026 di Formula 1. Chiaramente, è stato difficile poter verificare in modo evidente le diverse novità, anche a causa delle diverse ombre scure delle immagini.

Ciò che balza subito all’occhio, anche a causa del cambiamento regolamentare, è il rinnovamento della Power Unit. L’MGU-H è stato rimosso e l’MGU-K è stato potenziato, passando dai precedenti 120 kW agli attuali 350 kW. Questo permetterà al motore di fornire più velocità in rettilineo e maggiore facilità nei sorpassi.

Da una prima accurata visione, è possibile notare anche come Honda abbia comunque tenuto nascosti diversi dettagli molto importanti non visibili ad occhio nudo. Infatti, in diverse immagini, la casa giapponese ha oscurato alcune componenti nella parte inferiore della centralina, per ragioni regolamentari e di riservatezza.

Paolo Filisetti, esperto tecnico di RacingNewus365, ha illustrato come Honda abbia adottato questa scelta non con il semplice fine di nascondere alcune componenti, quanto più per schermare la configurazione di ogni componente dall’altra. Ciò nonostante, i concorrenti più attenti, potrebbero comunque decifrare l’inserimento della PU nel telaio dell’Aston Martin e trarne le potenziali indicazioni sul design aerodinamico.

La nuova sfida di Honda in Formula 1

Toshihiro Mibe, presidente e rappresentante esecutivo di Honda Racing Corporation, ha di recente offerto una valutazione generale sulla nuova power unit del colosso giapponese. “Honda considera la Formula 1 un simbolo di sfida e innovazione. HRC, la divisione corse globale di Honda, ha sviluppato la RA626H, la nuova unità di potenza per la stagione 2026, per riuscire ad affrontare queste sfide“.

Il presidente prosegue: “Per diventare il numero uno al mondo, Honda continuerà ad affrontare le sfide insieme all’Aston Martin Aramco Formula One Team“. Con questo si sottolinea la stretta collaborazione con il team inglese e la voglia di Honda di rimanere in cima alle classifiche tra i produttori motoristici più importanti al mondo.

di Gaya Spalazzi